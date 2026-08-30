Con la partida de Tim Curry (1946 -2026), la nostalgia de aquellos que, nos cubríamos el rostro con las sábanas, cada que "It" era emitida en televisión nacional o, reproducida en un VHS, no se ha hecho esperar a tal grado que, revisitando la adaptación cinematográfica de la obra de Stephen King, nos preguntamos, ¿qué fue del actor que interpretó a Georgie?, personaje central en la historia.

Han pasado 36 años desde que "It" se presentó en televisión, en esa época, todavía no en formato de largometraje, sino de serie, para la cadena de TV, ABC, la que retrataba una de los historias, creadas por el creador estadounidense (King) más perturbadoras de su trayectoria como escirtor y, más conocida por sus lectores.

Para relatar la historia, su director, Tommy Lee Wallace, casteó a actores infantiles y adultos, que dieran vida al mismo personaje, durante la etapa de la infancia y, posteriomente de la adultez.

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Tony Dakota fue uno de los actores, menores de edad, de hecho, el más pequeño del elenco principal, que apareció en la película; dio vida a Georgie Denbrough, el hermano menor de Bill -interpretado por Jonathan Brandis- el cual, a sólo los primeros minutos de la película, pierde la vida, luego de que el payaso Eso lo exhorta a acercarse a la coladera en donde, su barco de papel, cae.

Pese a que su aparición en cámara es, realtivamente, breve, su nombre es mencionado, continuamente, a lo largo de la película; el deseo de Bill de acabar con Pennywise, tiene que ver con un sentido de vengar la muerte de su hermano menor, de la que se siente responsable.

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Y, aunque el personaje de Georgie es muy recordado, poco se conoce del actor que lo interpretó y es que, fue un año después de su actuación en "It" (en 1991) que, Tony dejó la actuación de forma indeterminada y, en ese momento, se pudo creer que definitiva.

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Tuvieron que pasar 36 años para que Dakota retomara su carrera como actor y, no sólo eso, sino que lo hiciera, encarnado al mismo Georgie, en el cortometraje homónimo -de alrededor de siete minutos-, dirigido, por Ryan Grulich.

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En él, aparece la que habría sido su madre, dibujándolo, a lapiz y, con un estilo realista; es con ella con quien Georgie, en su etapa adulta, como si no hubiera sido asesinado, aparece frente a su progenitora.

Georgie Denbrough, personaje central en la película de "It". Fotos: IMDb & YouTube

La imagen resulta perturbadora ya que, Georgie aparece sin el brazo que, de acuerdo con la historia de King, le fue cortado por Pennywise.

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Cuando su madre intuye que se trata del pequeño hijo que perdió, años atrás, se perturba al verlo vestir el traje de payaso de Eso.

melc