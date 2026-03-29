Miky Huidobro, de Molotov, se presentó ayer en el Tecate pa´l Norte e, instigador, como suele ser, bromeó a la hora de invitar a los asistentes a presenciar su show; sarcástico dijo que, quienes lo vieran tocar, obtendrían una cantidad de dinero patrocinada por el "PRIAN", alianza política con la que ha sido asociado, por mostrar animadversión a la administración de la 4T.

"El Gentleman del rock" fue uno de los artistas que tocó durante el segundo día del "pa´l Norte". A diferencia de lo que sucedió la noche anterior, con su actuación con Molotov -en un show acústico-, el bajista presentó su proyecto solista, en el que cuenta únicamente con el soporte de Silvana Vega, su baterista.

Momentos antes de subir al escenario "Fusión", Miky invitó a los asistentes al festival a verlo tocar y, sin dejar pasar la oportunidad, hizo referencia a las críticas a la que se ha enfrentado por sus dichos acerca de la gestión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como de la administración actual, ya que estos señalamientos han provocado que, quienes no comparten su postura, afirmen que es un aliado de los partidos políticos de oposición.

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"¿Qué pasó, banda?, les habla Miky Huidobro, "el gentleman del rock", los espero en el escenario ´Fusión´, 3:35 (pm), va haber 100 pesos a quien le caiga y estamos patrociandos por el ´PRIAN´, recuerden, amigos, por el ´PRIAN´", dice en el video.

El bajista interpretó 12 temas, entre ellos varios que forman parte de su nuevo álbum solista, como "Changa su madre", "Ecoloco", "Gentleman del rock" y "Misa negra".

El 31 de octubre del año pasado, durante el primero, de dos conciertos, que Molotov ofreció en el Palacio de los Deportes, antes de interpretar su éxito "Gimme tha power", Miky hizo alusión a que, antes de la 4T, México se encontraba en una mejor situación que la que atravesaba en épocas actuales, aseverando que "éramos un país bien ching*n", comentario que le mereció varias críticas.

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Detractores de la banda comenzaron a afirmar que los integrantes de "la Molocha", luego de ser una banda contestataria desde sus inicios, ahora se había aliado con partidos que se oponían a las políticas actuales, como es el caso del PRI y el PAN.

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