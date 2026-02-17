Aunque "America’s Next Top Model" fue presentado por Tyra Banks como una oportunidad para que jóvenes aspirantes se formaran profesionalmente en la industria del modelaje, detrás de cámaras la experiencia habría sido muy distinta para varias participantes.

Adrianne Curry, quien se convirtió en la primera ganadora del reality estadounidense en 2003, declaró a Page Six que durante los rodajes llegó a pasar días enteros sin comer y que, en ocasiones, no recibían alimento sino hasta las 3 o 4 de la tarde.

“Había perdido muchísimo peso cuando estuve allí. No comíamos bien”, recordó Curry. Incluso relató que su abuela le dijo en una ocasión que tenía el rostro hundido y que parecía un esqueleto de lo delgada que estaba. “Nunca había tenido tanta hambre”, reconoció.

De acuerdo con su testimonio, conforme avanzaba la competencia y más modelos eran eliminadas, el equipo de producción cerró de manera deliberada la cocina para impedir que las participantes prepararan su propia comida. Además, otras áreas del set fueron desmanteladas.

Las jornadas largas también formaban parte de la rutina. Curry explicó que las eliminaciones solían concluir alrededor de las 2:00 de la madrugada y que apenas tenían tiempo para descansar, ya que debían levantarse a las 5:30 para continuar con las grabaciones.

Las declaraciones han vuelto a la conversación pública tras el reciente estreno en Netflix de un documental sobre el programa, en el que se exponen señalamientos graves. Entre ellos, se indica que una de las participantes habría sufrido abuso sexual dentro del reality, mientras que otras denunciaron maltratos durante el rodaje.

Asimismo, se menciona que, con el objetivo de elevar el rating, las imágenes transmitidas construían una narrativa específica y que desde la propia producción se incentivaba la competencia entre las modelos.

Curry añadió que, en aquel entonces, no existían reglas claras ni regulaciones en el mundo de los reality shows, lo que permitió que este tipo de prácticas se normalizaran.

Adrianne Curry sugiere que vendrá nueva temporada de "America's Next Top Model"

La exmodelo, quien actualmente se desempeña como representante de Avon, había señalado previamente que considera que Banks estaría utilizando el documental como una estrategia de “control de daños” y prevé que se anuncie una nueva temporada de America’s Next Top Model. “El equipo de relaciones públicas de Tyra Banks es brillante porque la hicieron esperar lo suficiente para que se calmara antes de decir nada. Todo esto está estratégicamente planeado”, afirmó.

Pese a ello, Curry aseguró que ha seguido adelante y se siente agradecida, pues el programa funcionó como un trampolín para participar en otros proyectos. Sin embargo, dejó claro que no volvería a confiar en Banks. “Conseguí un título y estoy muy agradecida por ello, y siempre bromeo: es lo único que realmente quiero del programa. Lo voy a poner en mi maldita tumba”, dijo.

Finalmente, expresó su deseo de que las voces de las demás modelos también sean escuchadas.

En el documental, Banks declaró que la presión del público empujaba a que el reality se llevara al extremo y reconoció que hubo actitudes que no estuvieron bien, aunque no precisó a cuáles se refería.