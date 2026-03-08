Más Información

El de la con la Caravana del Amor previsto para el pasado sábado se pospuso, dejando a algunos fanáticos a las afueras del Auditorio Navional.

“Debido a reprogramacion de la gira y en virtud de cumplir con el elenco completo de artistas confirmados, el espectáculo será reprogramado”, dice un cartel pegado en las puertas de dicho inmueble y en redes sociales.

Pero muchos fans como Rosita no se enteraron de esto e hicieron el viaje desde otra entidad. Por ejemplo, ella y sus tres amigas vinieron desde Toluca pagando no nada más el boleto de este show, más bien transporte, hospedaje y alimentos.

La decepción es notoria en la mujer, quien afirma que a pesar de quedar conforme con una explicación, no regresará a la nueva fecha prevista para el 21 de junio.

Lo anterior a causa de los gastos que tuvieron que hacer con la esperanza de escuchar en vivo a Carlos Cuevas, Estela Núñez, Jorge Muñiz, Manoella Torres y Rocio Banquells.

Por otro lado, parece ser que ni siquiera los propios artistas saben el motivo de la reprogramacion del concierto, debido a que habría sido decisión unilateral del productor Sergio Gabriel.

“Sergio Gabriel lo canceló, nada más nos dijo que se posponía, yo pasé mi factura el lunes y el miércoles me dijeron que la cancelara que porque no iba a haber”, explicó a EL UNIVERSAL la oficina de Cuevas.

Aunque reconocen que se les pidió cancelar los gastos desde el pasado 4 de marzo, no se explican porqué se continuó con la venta de boletos, lo que califican de “Muy mal plan”.

“Se me hace de muy mal gusto, porque mucha gente viene de fuera, los haces gastar dinero, los haces gastar en hotel y no tienes ni tantita atención de avisar con más tiempo”, señalaron.

Por ahora incluso los manejadores de Carlos, por ejemplo, desconocen si se realizará “La Caravana del amor” el 21 de junio, pues, ni siquiera estaban enterados de la nueva fecha en el Auditorio Nacional.

dft

