Polinesia grabó reality ocultando su embarazo

La influencer Lesslie Polinesia pasó momentos difíciles durante la grabación del reality culinario Divina comida por dos razones: su embarazo, que recién hizo público, y tener que probar un ingrediente que no puede comer.

“No me gusta la mayonesa, es terrible para mí. Me pusieron mayonesa y dije: ‘qué voy a hacer, no voy a cenar’, a mí siempre me han enseñado que cuando vas a una casa ajena te comes todo”, recuerda en entrevista con EL UNIVERSAL.

La influencer forma parte de la segunda temporada del show de HBO Max en el que un grupo de cuatro famosos se reúnen en la casa de cada uno para degustar los alimentos que el anfitrión les prepara y, de paso, conocer más el uno del otro en un ambiente diferente al que el público los ha visto.

“Me dio mucho asco la mayonesa, más porque en ese momento en que estábamos grabando Divina Comida yo me acababa de enterar de que estaba embarazada, entonces obviamente con los aromas estaba a todo lo que daba y me acuerdo que Javier Ibarreche me decía ‘¿por qué no estás tomando’’ y yo así de ‘cállate’”, dice entre risas Lesslie, quien recién hace tres semanas compartió, por medio de un video grabado junto a su familia, que espera a su primer bebé.

“El que te entre una cosa que no quieres que te entre, y en ese estado de embarazada... ¡no!”, añade.

Junto a sus hermanos quienes son conocidos como Los Polinesios, Lesslie ha compartido un poco más sobre el proceso que hoy vive, todo esto a través de su canal de YouTube en el que hoy suman más de 25 millones de seguidores.

Con respecto a cuántos meses tiene de gestación o cuál es la identidad del papá de su bebé, ha decidido mantenerlo en privado, incluso en el video en que le reveló a su familia la noticia optó por ocultar la cara de su pareja con un emoji.

Lo que sí comparte es que ha tenido lo que define como “antojos de añoranza” por volver a probar cosas que comía cuando era pequeña.

Se prueban en la cocina

Lesslie aparece en los primeros cuatro episodios del programa que ya pueden verse por la plataforma HBO Max. Como una idea de mezclar a figuras de distintas generaciones y espacios, además del influencer Ibarreche, Polinesia compartió espacio con la actriz y cantante Stephanie Salas y el locutor José Ramón San Cristóbal “El Estaca”.

“Es increíble conocer a diferentes personas, esta dinámica es bastante divertida y también se vuelve muy íntimo porque muestras lo que eres tú como esencia, no hay filtros y llega un momento en que se te olvida que hay una cámara”, apunta.

En las siguientes semanas se estrenarán otras tres tandas de cuatro episodios cada una, en los que aparecerán figuras como las actrices Sabine Moussier y Mariana Botas, o el conductor Eduardo Videgaray.

“El público se vuelve parte de las mesas porque terminan siendo uno más que comparte, que se ríe, que llora. Lo único que les falta es probar los platillos pero hay veces que sale sobrando”, comenta Sabine.

Para la actriz del reality show Secretos de Villanas fue también una oportunidad de poner a prueba sus dotes culinarias que, confiesa, no son los mejores.

“Cuando estuve casada cocinaba todos los días y era buena y tenía buen sazón porque me encanta comer, amo la comida, luego dejé de hacerlo y se me olvidó, yo creo que nunca aprendí bien porque se me olvidó todo.

“Una vez intenté darle de comer a mi hija... ¡Dios de mi vida! creo que ni el perrito se lo quería comer pero ahora me salió bastante bien, pude pegar, y hacer. No se me cayó nada”, dice entre risas Moussier.