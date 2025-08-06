Más Información

Primer Festival de Ópera de la Ciudad de México arrancará con Ópera-Cinema y estrenos internacionales

¿Quién hay ahí dentro cuando tu padre ya no te reconoce?, la pregunta que detonó "Madre de corazón atómico"

PRI cuestiona el nuevo reglamento interior de la Secretaría de Cultura federal

Museo Dolores Olmedo reabrirá para el Mundial de Futbol de 2026

INBAL recupera placa dañada de José Guadalupe Posada para hacer dictamen

A sólo un clic, el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint

Durante la promoción de “Merlina: temporada 2”, estuvo regalando helados a la prensa y a sus fans, pero lo que desató la polémica fue que los había lamido previamente. El gesto de la actriz quedó grabado y, posteriormente, se viralizó en redes sociales.

Este miércoles, la segunda temporada de “Merlina” llegó directamente a la plataforma de streaming como parte de los estrenos de verano. Fans de todo el mundo ya pueden disfrutar de la nueva aventura de uno de los personajes más icónicos de “Los locos Addams”.

Jenna Ortega regala helados lamidos para promocionar “Merlina: temporada 2”

Durante la premiere del primer episodio de la nueva temporada en el "Teatro Le Grand Rex" de París, Francia, Jenna Ortega sorprendió a los asistentes al regalar conos de helado negro. Lo que llamó la atención fue que la actriz los lamía antes de entregarlos.

Rápidamente, usuarios en redes lo calificaron como su “sello personal”, aunque no faltaron las críticas por realizar dicha acción. Algunos fans encontraron similitudes entre la conducta del personaje y la de la actriz.

Fans debaten si el gesto fue simpático o antihigiénico

El personaje de la familia "Addams" en la serie de Netflix se caracteriza por su humor oscuro, sarcasmo, personalidad fría y distante. Por ello, algunos interpretaron que Jenna Ortega actuó lamiendo los helados como lo haría "Merlina”.

Entre los comentarios en redes se leyeron frases como: “Afortunada la chica que recibió la bendición”, “No tiene por qué probar si me sirve. Confío en ella” o “Incluso sirviendo y comiendo helado, Jenna Ortega luce hermosa”.

Pedrito Sola escribe carta para la segunda temporada de “Merlina”

En redes sociales, Netflix recreó uno de los momentos más virales de la televisión mexicana e internet: el error de Pedrito Sola al mencionar una conocida marca de mayonesa. En esta ocasión, lo revivieron utilizando el nombre de la plataforma de streaming.

“Merlina: temporada 2” ya se encuentra disponible en Netflix. Los cuatro capítulos ya pueden verse, con nuevamente encarnando al personaje de la hermana de Pericles, en la peculiar familia de “Los locos Addams”.

