Más Información

Arte de la Colección Gelman Santander abre hoy al público

Arte de la Colección Gelman Santander abre hoy al público

Irvine Welsh y Reino Unido, invitados a la FIL Coyoacán

Irvine Welsh y Reino Unido, invitados a la FIL Coyoacán

Miguel León-Portilla, el historiador desde su memoria 

Miguel León-Portilla, el historiador desde su memoria 

Documentan violencia al estilo “prehispánico”

Documentan violencia al estilo “prehispánico”

La vida y obra de Miguel León-Portilla, contadas desde sus memorias

La vida y obra de Miguel León-Portilla, contadas desde sus memorias

Alistan la quinta edicion de FIL Coyoacán; Reino Unido e Irvine Welsh entre los invitados

Alistan la quinta edicion de FIL Coyoacán; Reino Unido e Irvine Welsh entre los invitados

Plutarco Haza y Margarita Gralia protagonizaron un polémico romance en 1997, en la telenovela "Mirada de mujer", producida por Argos Televisión para TV Azteca; en ese entonces, Andrés y Paulina, sus personajes, desafiaron los visto moralmente correcto; ahora, a 29 años del estreno de esta historia, los actores se reencontraron en un momento muy especial.

Dentro de la historia de amor protagonizada por Angélica Aragón, quien le dio vida a María Inés, Fernando Luján, que hizo a Ignacio, y , quien fue Alejandro, se desarrolló otra historia de pasión estelarizada por Plutarco Haza y Margarita Gralia; el actor encarnó a Andrés, al hijo de María Inés, quien se enamoró y enloqueció de deseo por Paulina, amiga de su madre y mucho mayor que él.

Dentro de la historia, que fue un éxito en la televisión mexicana, dicho romance entre Paulina y Andrés desató problemas entre los protagonistas, mientras que entre el público gustó el romance entre una mujer mayor y con hijas, con un hombre mucho menor que ella.

Lee también:

Actualmente, Margarita Gralia tiene 71 años, mientras que Plutarco cuenta con 53, ambos se reencontraron en la obra de teatro "Te cambio, la vieja por la nueva", protagonizado por el actor, y donde ella fue madrina de representaciones.

"Maravillosa noche de teatro, mucho talento sobre el escenario, disfrutamos muchísimo la obra 'Te cambio, la vieja por la nueva'", escribió la actriz en Instagram, donde de inmediato decenas de fans reaccionaron.

Plutarco Haza y Margarita Gralia en 2026. Actuaron juntos en "Mirada de mujer" hace 29 años.
Plutarco Haza y Margarita Gralia en 2026. Actuaron juntos en "Mirada de mujer" hace 29 años.

"¡Que gran reencuentro! ¡Tuvimos madrina de lujo! ¡Mil gracias!", respondió Plutarco.

Fans se sumaron con los comentarios nostálgicos: "Ver a Andrés y a Paulina nuevamente juntos, me trae recuerdos muy nostálgicos pero bonitos". "Andrés San Millán y Paulina de nuevo juntos", se lee.

Margarita Gralia aparece con los actores Plutarco Haza y Sergio Basañez, con quien protagonizó "Mirada de mujer" y "Pasiones prohibidas", respectivamente.
Margarita Gralia aparece con los actores Plutarco Haza y Sergio Basañez, con quien protagonizó "Mirada de mujer" y "Pasiones prohibidas", respectivamente.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @claritavideladiaz

Exnovia de bailarín de Cazzu deja entrever infidelidad: “Cuando volvió de México, él cambió muchísimo”

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián. Foto: Instagram @imetunon / AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL

José Manuel Figueroa lo cumple y demanda a Imelda Tuñón; así reaccionó la viuda de Julián Figueroa

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien" Foto: AP / The Grosby Group

Pepe Aguilar aclara versiones sobre ataque en Zacatecas: "Mi familia está bien"

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián . Foto: FERNANDA ROJAS /EL UNIVERSAL / Tomada de Instagram @imetunon

Filtran supuesto audio de Imelda Tuñón en el que asegura que Maribel pagó 300 mil pesos a policías tras la muerte de Julián

(Photo by Evan Agostini/Invision/AP) Ashley Graham

Ashley Graham presume su figura curvilínea en vestido rojo y se “roba” las miradas

[Publicidad]