Plutarco Haza y Margarita Gralia protagonizaron un polémico romance en 1997, en la telenovela "Mirada de mujer", producida por Argos Televisión para TV Azteca; en ese entonces, Andrés y Paulina, sus personajes, desafiaron los visto moralmente correcto; ahora, a 29 años del estreno de esta historia, los actores se reencontraron en un momento muy especial.

Dentro de la historia de amor protagonizada por Angélica Aragón, quien le dio vida a María Inés, Fernando Luján, que hizo a Ignacio, y Ari Telch, quien fue Alejandro, se desarrolló otra historia de pasión estelarizada por Plutarco Haza y Margarita Gralia; el actor encarnó a Andrés, al hijo de María Inés, quien se enamoró y enloqueció de deseo por Paulina, amiga de su madre y mucho mayor que él.

Dentro de la historia, que fue un éxito en la televisión mexicana, dicho romance entre Paulina y Andrés desató problemas entre los protagonistas, mientras que entre el público gustó el romance entre una mujer mayor y con hijas, con un hombre mucho menor que ella.

Lee también: Angélica Aragón y Ari Telch viven emotivo reencuentro; abrazo y beso a 28 años de “Mirada de mujer”

Actualmente, Margarita Gralia tiene 71 años, mientras que Plutarco cuenta con 53, ambos se reencontraron en la obra de teatro "Te cambio, la vieja por la nueva", protagonizado por el actor, y donde ella fue madrina de representaciones.

"Maravillosa noche de teatro, mucho talento sobre el escenario, disfrutamos muchísimo la obra 'Te cambio, la vieja por la nueva'", escribió la actriz en Instagram, donde de inmediato decenas de fans reaccionaron.

Plutarco Haza y Margarita Gralia en 2026. Actuaron juntos en "Mirada de mujer" hace 29 años.

"¡Que gran reencuentro! ¡Tuvimos madrina de lujo! ¡Mil gracias!", respondió Plutarco.

Fans se sumaron con los comentarios nostálgicos: "Ver a Andrés y a Paulina nuevamente juntos, me trae recuerdos muy nostálgicos pero bonitos". "Andrés San Millán y Paulina de nuevo juntos", se lee.

Margarita Gralia aparece con los actores Plutarco Haza y Sergio Basañez, con quien protagonizó "Mirada de mujer" y "Pasiones prohibidas", respectivamente.

Lee también: Cuando Ninel Conde tenía 19 años y se casó con Ari Telch

rad