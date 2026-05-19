En plena efervescencia del Festival de cine de Cannes, la ciudad francesa rindió homenaje este lunes a Brigitte Bardot al rebautizar una de sus playas públicas con el nombre de la actriz, fallecida en diciembre de 2025.

La antigua playa Macé, situada junto al Palacio de Festivales y enclavada en el famoso paseo marítimo de la ciudad, pasa ahora a llamarse playa Brigitte Bardot, anunció la alcaldía.

En un guiño a la gran causa que marcó la vida de la estrella francesa, los perros podrán acceder en determinados horarios.

Bardot dedicó buena parte de su vida al activismo por los derechos de los animales.

La ceremonia de inauguración, muy discreta y simbólica, contó con la presencia del alcalde de Cannes, David Lisnard, y de la presidenta del festival, Iris Knobloch, constató un fotógrafo de la AFP.

Ícono del cine francés y símbolo de libertad femenina en las décadas de 1950 y 1960, Bardot murió el 28 de diciembre de 2025 a los 91 años.

Su figura marcó profundamente la cultura popular francesa, aunque en sus últimos años también estuvo rodeada de polémicas por sus constantes declaraciones sobre inmigración, feminismo y política.

El homenaje coincide con la celebración de la 79ª edición del Festival de Cannes, que concluirá este sábado 23 de mayo. AFP

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