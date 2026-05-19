Más Información

Richard Viqueira crea arte sobre las cenizas tras narcoviolencia

Richard Viqueira crea arte sobre las cenizas tras narcoviolencia

"El último sueño de Frida y Diego", una historia de amor y muerte en el MET

"El último sueño de Frida y Diego", una historia de amor y muerte en el MET

52.2 millones de personas visitaron museos en 2025, reporta INEGI

52.2 millones de personas visitaron museos en 2025, reporta INEGI

Loreto Villarreal frente al retrato performance

Loreto Villarreal frente al retrato performance

Acervo artístico del MUAC, disponible a un click

Acervo artístico del MUAC, disponible a un click

Danza y futbol, el reflejo de un mundo intolerante

Danza y futbol, el reflejo de un mundo intolerante

En plena efervescencia del Festival de cine de Cannes, la ciudad francesa rindió homenaje este lunes a Brigitte Bardot al rebautizar una de sus playas públicas con el nombre de la actriz, fallecida en diciembre de 2025.

La antigua playa Macé, situada junto al Palacio de Festivales y enclavada en el famoso paseo marítimo de la ciudad, pasa ahora a llamarse playa Brigitte Bardot, anunció la alcaldía.

En un guiño a la gran causa que marcó la vida de la estrella francesa, los perros podrán acceder en determinados horarios.

Bardot dedicó buena parte de su vida al activismo por los derechos de los animales.

La ceremonia de inauguración, muy discreta y simbólica, contó con la presencia del alcalde de Cannes, David Lisnard, y de la presidenta del festival, Iris Knobloch, constató un fotógrafo de la AFP.

Ícono del cine francés y símbolo de libertad femenina en las décadas de 1950 y 1960, Bardot murió el 28 de diciembre de 2025 a los 91 años.

Su figura marcó profundamente la cultura popular francesa, aunque en sus últimos años también estuvo rodeada de polémicas por sus constantes declaraciones sobre inmigración, feminismo y política.

El homenaje coincide con la celebración de la 79ª edición del Festival de Cannes, que concluirá este sábado 23 de mayo. AFP

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Cazzu revela por qué ya no puede hablar de Christian Nodal: “Aunque yo quisiera”. Foto: EFE /AFP

Cazzu revela por qué ya no puede hablar de Christian Nodal: “Aunque yo quisiera”

Elon Musk desata polémica tras cuestionar la belleza de Lupita Nyong'o. Foto: (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) / (Photo by John MACDOUGALL / AFP)

Elon Musk desata polémica tras cuestionar la belleza de Lupita Nyong'o

¿Qué le pasó a Luis Miguel? Reportan hospitalización en Nueva York y preocupa su estado de salud. Foto: EFE

¿Qué le pasó a Luis Miguel? Reportan hospitalización en Nueva York y preocupa su estado de salud

“Yo vi cosas”: Karla de la Cuesta rompe el silencio sobre supuesta relación de Sergio Andrade con Lucero. Foto: Tomada de Instagram @luceromexico

“Yo vi cosas”: Karla de la Cuesta rompe el silencio sobre supuesta relación de Sergio Andrade con Lucero

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley deslumbra con belleza en ‘vestido de sirena’ traslúcido a los 60 años

[Publicidad]