Gabriel Ernesto Garzón, actor que presta su voz a Topo Gigio, necesita donadores de sangre, como se dio a conocer a través de sus cuentas oficiales ayer, 9 de diciembre. Sin embargo no se sabe cuál es su condición o qué padecimiento lo llevó a necesitar una transfusión.

"Amigos, nuestro querido Gabriel Ernesto Garzón Lozano necesita donadores de sangre, los que puedan apoyarnos, se los agradecemos de todo corazón", se puede leer en el mensaje.

En la publicación, también comparten datos como el nombre del hospital; Hospital Juárez de México, la dirección y los horarios de atención, que son de 7:00 a 8:00 horas.

Una de las observaciones que se hacen en el post es que, es muy importante que, al llegar al hospital, los donantes recalquen que acuden para donar sangre al actor.

Gabriel Garzón, actor que da voz a Topo Gigio. Foto: Facebook

La carrera de Gabriel Garzón en televisión

Gabriel Garzón no sólo se ha desempeñado como actor de doblaje. A lo largo de su trayectoria se ha dado a conocer como comediante, "mupetero", locutor, escritor y productor de radio y televisión.

Tal vez lo recuerdes mejor por su participación en el programa de comedia "La casa de la risa" pues, en otros shows como "El espacio del tío Gamboín" y "Una sonrisa con Cepillín", participaba pero debajo de la personalidad de sus marionetas.

Antecedes de salud de Gabriel Garzón

Como el actor ha contado en diversas entrevistas, un accidente en el que una máquina xerográfica cayó encima de una de sus piernas, en 2016, provocó que fuera sometido a 11 cirugías.

Eventualmente, no hubo más que hacer y perdió la extremidad.

A raíz de ese acontecimiento, Garzón lanzó "el Pata... tón", un show de comedia, en el que contaba con el apoyo de 47 de sus colegas, con el objetivo de recuperarse económicamente, con las ganacias, de la inversión que suposo operarse, someterse a terapias especializadas y comprar medicamentos.

En 2019, Gabriel recibió una protésis con la que tendría más posibilidades de movilidad, aunque está tardó en llegar tres años, depsués de lo ocurrido, debido a que los precios para adquirir una alcanzaban hasta los 135 mil pesos; fue Jorge Falcón, como contó en "SNSERIO", quien financió la compra de la prótesis.

