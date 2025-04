Pese a que Nodal le dio like a su esposa, Dani Flow no haría lo mismo con Ángela: "mejor con Cazzu"

Dani Flow no se toma personal que Christian Nodal "likeara" a su esposa, como tampoco actuaría de la misma manera con Ángela Aguilar, pues descartó cualquier posibilidad de sentirse atraído por ella, en cambio, bromeó con la idea de, si tuviera que interesarse una de las mujeres con las que el cantante ha tenido una relación, definitivamente, elegiría a Cazzu.

El cantante fue captado en las instalaciones del aeropuerto de la CDMX, a la que regresó luego de la presentación que ofreció este sábado en un antro de Puerto Vallarta, primer show en el que presentó, luego de que el gobierno de Puebla decidiera cancelar su participación en la Feria Regional de la Primavera, debido al contenido explícito de sus canciones, donde usa términos sexualizados para referirse a la mujer.

Contento por que su presentación en Jalisco no se canceló, pese a la controversia, agradeció a su público y a quienes lo siguen apoyando.

"Rompimos allá, con toda la gente linda de Puerto Vallarta, gracias por la oportunidad, allá no me cancelaron".

Dani dijo que, desde decidió dedicarse a la música y crear canciones controversiales, supo que se tendría que atener a las críticas y señalamientos, por lo que ya está acotumbrado a que, a poco de presentarse, algunas de sus fechas sean canceladas.

Las controversias no sólo se han limitado a temas políticos, sino que, hace un tiempo, el nombre de Flow fue asociado al de Christian Nodal, debido a que el intérprete de regional le dio un "like" a una de las fotografías de la esposa del reguetonero, Jocelyne Lino.

Jocelyne se encontraba junto al cantante cuando fue cuestionado acerca de ese episodio que, en su momento, lo molestó mucho y fue ella quien confió que, al caer en la cuenta de que Nodal le daba "like" a una de sus instantáneas, se acercó a su esposo inmediatamente para contarle lo que estaba pasando.

"Sólo le dio like a una foto y yo, luego luego, le enseñé a Dani: ´mira, mira, ¿qué está pasando?', dijo la joven.

Cuando la prensa le preguntó a "el rey del morbo" si él también le daría "me gusta" a las fotos que, a su vez, publica la menor de los Aguilar, respondió con un categórico "no".

"No, no, no y ya no me vuelvan a preguntar eso", precisó.

Pero las preguntas no terminaron ahí, pues reconoció que, en el pasado, llegó a decir que ser novio de la joven cantante era como estar en el mismísmo "infierno" y reveló que, es tan mala la imagen que el público que se ha hecho, que él también es una de las personas que no sienten simpatía por ella.

"A mi me hasta me cae mal y no convivo con ella".

Fue entonces que dijo que, entre Ángela y Cazzu, prefería a la argentina y, bromista, le preguntó a su esposa si no le gustaría emprender una relación de tres junto a la intérprete de "Con otra".

"A lo mejor con Cazzu, ¿con Cazzu te gustaría, amor?", cuestionó a Jocelyn, entre risas, a lo que ella contesto muy sonriente: "está bonita".

A esa pregunta prosiguió que, si al parecer de ambos, Ángela también era una mujer de belleza física; luego de permanecer un momento en silencio, Flow contestó: "mejor no contestamos", mientras colocaba su brazo en el hombro de su esposa y seguían su camino, alejándose de los reporteros.

