En medio de la controversia, Christian Nodal fue elegido como el protagonista de las fiestas patrias en Michoacán.

El esposo de Ángela Aguilar será el encargado de dar el amenizar la celebración de Independencia en el Centro Histórico de Morelia, con un concierto gratuito. Sin embargo, el anuncio de su presentación, como ya es costumbre, no estuvo exento de la polémica, ya que varios colectivos feministas exigieron su cancelación.

La Red de Colectivas Feministas Michoacán (RedCoFem) lanzó una petición en Change.org para frenar el sow del cantante, alegando que enfrenta señalamientos relacionados con violencia vicaria y económica por parte de su expareja, la cantante argentina Cazzu.

“No queremos a un violentador viviendo del erario público que aportamos los mismos ciudadanos. Es indignante que el gobierno de Michoacán decida utilizar recursos públicos en la contratación de Christian Nodal”, se lee en la solicitud, que hasta el 7 de septiembre ya superaba las 17 mil firmas.

Lee también Adela Micha revela la verdad detrás de la polémica entrevista que le hizo a Christian Nodal

El colectivo aseguró que resulta contradictorio que un gobierno que se define como feminista contrate a un artista involucrado en este tipo de polémicas.

Ante la controversia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reconoció la libertad de expresión de los ciudadanos; aún así dejó claro que el concierto de Nodal sigue en pie.

¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito de Nodal?

El show de Christian Nodal está programado para el 15 de septiembre en el Centro Histórico de Morelia, según confirmó el Gobierno de Michoacán.

El intérprete de “De los besos que te di” y “Adiós Amor” recorrerá parte de su repertorio en una de las noches más significativas para el país. Además, el evento contará con presentaciones de bandas locales, actividades culturales y artísticas, exposiciones de arte y juegos pirotécnicos.

Recordemos que el escándalo llegó a la vida del artista hace poco más de un año, cuando anunció su relación y matrimonio con Ángela Aguilar.

Lee también Natalia Jiménez cuestiona a Christian Nodal por no visitar a su hija Inti