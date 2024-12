Aunque Pepe Aguilar se ha mantenido relativamente distanciado de la polémica que rodea a su hija Ángela Aguilar y a su yerno Christian Nodal, en algunas ocasiones ha decidido responder a las polémicas, las mentiras y el hate, y lo hace muy a estilo, con humor.

Luego de que se confirmara el romance entre Ángela y Christian, y que las críticas se desataran aún más con su matrimonio, el intérprete de "Mujeres como tú" habló de lo bien que se ha portada Nodal con su hija, cómo se ha dado a querer con la familia y lo feliz que Ángela está en su relación.

Pepe aplaude que su hija sea feliz, no se mete en detalles ni cuestiona el actuar de su yerno, con quien dice que lleva una buena relación y que es alguien a quien admira como artista; fue él quien presentó Ángela y a Christian hace ya varios años, cuando trabajaron juntos en la primera edición de Jaripeo sin Fronteras.

Pepe Aguilar responde si se van de México ante el hate

Desde hace unas semanas, en redes sociales suena fuerte la versión de que ante las críticas y el hate que ha recibido Ángela, e incluso varios de los miembros de la familia Aguilar a raíz del matrimonio de la cantante con Nodal, la familia "estaba harta y había decidido ya no dar más conciertos en México", incluso, alguno aseguraron que la dinastía se "iba de México" ante la "ola de odio" que han recibido en los últimos meses.

En un video que compartió en redes negó que sea verdad dichas versiones.

"Casi no contesto, pero.... no quiero echar pleito, pero me causaron curiosidad, voy a hacerle como le hacen en los medios de comunicación, dicen en las redes, o usuarios en las redes dicen que los Aguilar no volverán a dar un show en México y que se irán del país", dijo sonriente.

Con humor admitió que sí se van de México pero no por el hate, sino a un viaje que le "regaló su vieja", su esposa Aneliz.

"Bueno, sí nos vamos a ir del país porque tengo unas vacaciones que me regaló mi vieja y vamos a ir a echarnos unos tacos a Madrid, porque en Madrid hay muy buenos tacos", confesó.

"¡Qué me voy a estar yendo del país, por el amor de Dios, y cómo voy a dejar de tocar en México!", dijo tajante e incrédulo.

Aprovechó para enlistar los lugares que próximamente se presentará en México,shows en palenques, con caballos; el cantante pidió no creer "tarugadas".

Lee también: Ángela, la pequeña nieta de Pepe Aguilar ya rockea

rad