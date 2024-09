Ángela, la nieta de Pepe Aguilar que está por cumplir dos años, pinta para ser una amante de la música, pues a su corta edad ya rockea junto a su padre Emiliano, el hijo mayor de Pepe que recientemente presentó a su pequeña hija.

La dinastía Aguilar crece, y aunque Pepe Aguilar aún no conoce en persona a su nieta, ya la chuleó públicamente cuando Emiliano compartió una serie de fotos de su hija que se también se llama Ángela, como su tía de 20 años que hace menos de dos meses se casó con Christian Nodal, la pareja está más enamorada que nunca y fueron captados muy juntitos en el desfile del 16 de septiembre.

A la íntima boda de Ángela, Emiliano no fue invitado, pues aunque no están peleados, sí hay un distanciamiento entre padre e hijo y entre los hermanos, sobre todo a partir del incidente ocurrido en 2017, cuando Emiliano fue acusado de tráfico de personas por las autoridades de Estados Unidos.

Emiliano Aguilar y su hija rockeando.

A la nieta de Pepe Aguilar le gusta el rock

A diferencia de Ángela Aguilar, la peque nieta de Pepe no ha aparecido entre caballos ni cantando o bailando música regional mexicana, por el contrario, la niña aparece el un automóvil con su papá Emiliano rockeando la canción "It Wasn't Me", de Mac Glocky.

Mientras Emiliano movía la cabeza al ritmo del tema musical en la parte delantera del auto, su hija Ángela hizo lo mismo desde la parte trasera del vehículo; los seguidores del cantante de rap se mostraron encantados con el video.

Nuevamente varios cibernautas coincidieron con el parecido físico entre las dos Ángelas, la tía y la sobrina, aunque para algunos ya se vislumbran claras diferencias entre ellas.

Ángela Aguilar de bebé y su sobrina Ángela tienen un gran parecido físico.

"Es una mini Ángela pero ella en versión alivianada sencilla y raza, no como la chocante de la tía". "Igualita A Angela bien bonita puro Aguilar". "Se parece a la tía Ángela", se lee.

Aunque por el momento tanto Emiliano como Pepe Aguilar han dicho que están bien distanciados, el hijo mayor del cantante sí presume sus orígenes, en su Instagram presume su parentesco y cariño por su abuelo Antonio Aguilar.

"Recordando a mi abuelito , yo sé que me está cuidando desde el cielo", escribió.

Emiliano Aguilar, orgulloso de ser nieto de Antonio Aguilar,

