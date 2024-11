Ni los videos ni las fotografías donde Pepe Aguilar y Christian Nodal aparecen conviviendo, han sido suficientes para que los rumores acerca de una mala relación entre suegro y yerno se disuelvan. Sin embargo, el cantante asegura que se lleva muy bien con "el Forajido", pues asegura que es una persona que se gana el cariño de quienes lo rodean.

Mariano Osorio entrevistó a Pepe Aguilar, durante la estancia del cantante en Bogotá, Colombia, región donde ofreció un concierto, con Leonardo y Ángela, el pasado 25 de octubre.

La entrevista, publicada el día de ayer, el cantante de 56 años se sinceró con respecto a distintos aspectos; el más controversial, la relación entre su hija menor y Christian Nodal, la que aclaró que su historia comenzó hace varios años, cuando se conocieron.

"Ellos ya tenían una historia, desde que estaban chiquillos, no fueron novios ni nada pero había habido... yo lo contraté a él la primera vez que fue a Estados Unidos, y ahí se conocieron, de hecho, actuó como en 16 shows o 18".

En confianza, Aguilar reconoció que, en principio, para él fue muy duro enfrentarse a la noticia de que Ángela y Christian deseaban unirse en matrimonio, a poco tiempo de emprender un noviazgo.

Sin embargo, destacó que para él significó un aprendizaje, porque creó expectativas de lo que quería para el futuro para la joven mentira muy distintas a lo que ocurrió.

"Los guiones te los haces en la cabeza no´mas, te los haces tú solo, y cuando no te pasa la vida como escribiste el guión sufres, porque tienes expectativas, claro, no te voy a mentir; las expectativas no era que mi hija se casara a los 20 años, entonces sí es un shock", expresó.

Confesó que comparó la relación de su hija y yerno con la que él construyó con Aneliz Álvarez, con quien se comprometió cuando la joven tenía 20 años, la misma edad de Ángela.

"En ese entonces mi esposa tenía 19 años, luego pasa la vida y pasan los años, me vuelvo padre y mi hija se casa a los 20 años, yo llevo 28 años de casado con mi esposa y me casé con ella cuando tenía 20 años, ¿quién dice que hay un ´script´, cómo por qué nos íbamos a entrometer en su decisión? ", destacó.

El intérprete de "Por mujeres como tú" rememoró que Nodal pidió la mano de su hija, como en los viejos tiempos.

Aclaró que, pese a todo lo que se dice, se lleva muy bien con su yerno, a quien ha aprendido a querer con el paso del tiempo.

"Sí se da a querer, sí lo quiero al canijo, me cae muy bien, siempre me cayó muy bien y me sigue cayendo bien, no hay ningún tema ahí".

También reconoció que ser testigo del crecimiento de Ángela y verla partir, para comenzar su vida en matrimonio, significó un duelo para él, pues de sus cuatro hijos, es la que estuvo más cerca de él.

"Una hija que siempre estuvo muy cercana a mí, inclusive más que sus hermanos, claro que es una muerte de una forma de ser, pero es el nacimiento de otra, no se acaba la vida, se acaba una forma, vas evolucionando, yo tampoco ya quiero seguir batallando con cosas que ya no me competen con hijos de 32, 26, 25 y 21", señaló.

Y si bien, confía en Nodal y la forma en que protege a su hija, afirmó que seguirá velando por el bienestar de Ángela.

"Nunca me voy a despreocupar por mis hijos, nunca, Yo sé que Ángela está con alguien que la cuida muchísimo y la ama tremendamente, sigue siendo mi hija, sé casó mi hija, sí me dolió, sí quiero que la trate bien su esposo".

