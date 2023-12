Películas navideñas que debes ver y que están al alcance del streaming

"Todavía creo en Santa"



Comedia que demuestra que ser adulto no es sinónimo de dejar de creer. En esta comedia romántica con Christina Moore y John Ducey, se cuenta la historia de una madre soltera que encaja perfecto con un desconocido. El problema inicia cuando se da cuenta que él está convencido que Santa existe. ¿Lo cree aún niño? Quizá ella esté equivocada.



Dónde ver: Netflix



"La nochebuena es mi condena"



¿De verdad alguien podría estar feliz viviendo las navidades a diario? En esta película brasileña no la pasa nada bien. Por alguna cosa no resuelta en su vida, debe pasar una y otra vez por los festejos decembrinos, que desde niño no le gustan. ¿Cómo salir de todo eso? Entendiendo que hay algo más allá de las luces y esferas de la época.



Dónde ver: Netflix





"La Navidad de las madres rebeldes"



Mila Kunis y Kristen Bell encabezan esta comedia de 2019, en la que unas madres jóvenes no saben cómo resolver las fiestas navideñas cuando llegan sus propias madres sin avisar. Escenas de peleas, persecuciones divertidas y competencias para ver quien es la mejor, permean esta cinta dirigida por Jon Lucas, escritor de "¿Qué pasó ayer?".



Dónde ver: HBO- Max



"La leyenda de la bruja de Navidad: El origen"



Mónica Belluci protagoniza esta aventura familiar en donde se ve qué pasa con un mágico ser decembrino. La película estrenada hace dos años fue criticada positivamente por la vuelta de tornillo que le da a las historias tradicionales navideñas. Transformaciones increíbles, pociones mágicas y persecuciones a cada minuto, bañan esta historia familiar.



Dónde ver: HBO-Max



"Operación Feliz Navidad: La estafa de los duendes"



Diana Bovio ("De brutas nada" y "Mirreyes vs Godinez") forma parte de una banda de carteristas que pretende dar el gran golpe de su vida, hasta que de pronto se topan con un hombre que les ordena hacer algo por él o atenerse a las consecuencias. El grupo entonces tiene que ingeniárselas para conseguir tres regalos que no son necesariamente lo que parecen.



Dónde ver: HBO-Max





"Noelle"



La hija de Santa debe hacerse cargo de negocio familiar tras la jubilación de su padre y la poca pericia de su hermano para cumplir con sus obligaciones. Anna Kendrick y Shirley MacLaine protagonizan la historia dirigida por Marc Laewrence, escritor de las cintas "Letra y música" y "Miss Simpatía".



Dónde ver: Disney



"La estrella de Navidad"



Película de 1986, pero que ha sobrevivido el paso de los inviernos. Un ladrón aprovecha su parecido con Santa para escapar de prisión y tratar de recuperar un gran botín. El problema es que la policía lo anda buscando, para lo cual parece encontrar una salida cuando se topa con dos niños que realmente creen que existe el hombre del Polo Norte.



Dónde ver: Disney



"Pastorela"



Comedia en donde Joaquín Cosío debe obedecer a un cura de participar como pastorcito en una de esas representaciones navideñas, al tiempo que ve cómo su "amigo" es elegido para interpretar al diablo, personaje que él ha desempeñado por años. Se rodó en plena época navideña de hace más de una década.



Dónde ver: ViX



"Los reyes magos: la verdad"



Producción española en la que, por vez primera, Melchor, Gaspar y Baltazar abren las puertas de su palacio para el rodaje de un documental, mientras preparan la cabalgata anual para entregar regalos. Obviamente todo se sale de control y los tres monarcas no encuentran la salida para verse bien ante las cámaras.



Dónde ver: Prime Video.

