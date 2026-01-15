Más Información

Rocío Bonilla explora la literatura juvenil, tras la publicación de 72 libros para niños

Rocío Bonilla explora la literatura juvenil, tras la publicación de 72 libros para niños

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

“Hacer una autentificación incontrovertible es muy difícil”: Jorge Reynoso Pohlenz

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

IMER silencia programas: sin justificar sacrifica calidad de contenidos

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

Secretaría de Cultura de la CDMX desata indignación; invita a curso de fotografía y usuarios recuerdan el AXE Ceremonia

Pese a lo estático, Arnaldo Coen fluye para seguir creando

Pese a lo estático, Arnaldo Coen fluye para seguir creando

“Neblina Afuera” retrata la vida obrera del norte de México; Iveth Luna Flores explora familia, trabajo y cultura industrial

“Neblina Afuera” retrata la vida obrera del norte de México; Iveth Luna Flores explora familia, trabajo y cultura industrial

Para hacer cine en México se vale de todo y fue el caso de la producción independiente “Una canción sobre lo que sea”, la cual consiguió locaciones y elenco a cambio de hacerles videos y fotografías.

La cinta, dirigida por José Luis Isoard Arrubarrena y que hoy llega a salas, sigue a una joven actriz frustrada por sólo poder grabar audiolibros de superación personal, pero que está segura que una canción propia le puede cambiar la vida.

Camila Acosta (“Juana la Virgen”) es la protagonista de la historia filmada en locaciones de la Ciudad de México. También es autora del tema que se escucha en el largometraje.

“Levantar una película es difícil, pero al final de cuenta hay recursos, hay trabajo, para poder hacerla. Por ejemplo actores nos prestaron su tiempo a cambio de algunas fotos para su Google, las locaciones a cambio de un video o hacerles fotos. Fue construir la película un poco de lo que teníamos a la mano”, cuenta Isoard.

Lee también:

Fueron en total 12 días los ocupados para el rodaje y, aunque parecería una película pequeña, el hecho es que será proyectada en Cinemex, la Cineteca de las Artes y salas alternativas de la República Mexicana.

“La protagonista si está insatisfecha con la vida y, de alguna manera (la historia) surge de lo cercano, es como un panorama, una radiografía de lo que me rodea. Yo no hago canciones, pero sí películas y también he batallado y tenido mis crisis como ella.

“El personaje está en el contexto actual musical, donde están todo este tipo de cosas con las que te comparas o las que no logras hacer suceder, en un mundo de autoayuda. Y pues no s´lo un artista recibe nos, yo creo todos los hemos recibido”, explica el realizador.

“Una canción sobre lo que sea” cuenta con las actuaciones, entre otros, de Lucía Tinajero, Jatzke Fainsod, Viridiana Robles y Joanna Larequi. Es una producción de Sopa de piedra films, Benuca Films, Pedro y el lobo records y Estacato.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta La diferencia de edad desata reacciones. Foto: Tomada de Instagram @lcorigel

¿Cuántos años tiene Luis Carlos Origel, novio de Andrea Legarreta? La diferencia de edad desata reacciones

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza". Foto: AP

Meghan Markle exige cuatro pisos privados, escoltas armados y trato real en su regreso a Reino Unido: "quiere una fortaleza"

Nodal habría mandado a hacer lujoso brazalete de diamantes para Ángela Aguilar antes de su boda religiosa. Foto: AFP

Nodal habría mandado a hacer lujoso brazalete de diamantes para Ángela Aguilar antes de su boda religiosa

Matt Damon revela que su esposa se enamoró de Ben Affleck: “Se equivocó de persona”. Foto: AP

Matt Damon revela que su esposa se enamoró de Ben Affleck: “Se equivocó de persona”

Antonella Roccuzzo. Foto: AFP.

Antonela Roccuzzo sorprende al modelar ropa deportiva y deslumbra en Instagram

[Publicidad]