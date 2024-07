Pedro Sola ignora a reporteros y le llueven críticas

La reciente actitud que Pedro Sola demostró con algunos medios de comunicación le han valido fuertes críticas en las redes sociales, y es que, no solo se negó a contestar algunas preguntas de los reporteros; incluso, aventó uno de los micrófonos y exigió no ser molestado.

Todo ocurrió este fin de semana, después del estreno del musical "La vida es mejor cantando", al que acudió el presentador.

A su salida, Sola ya era esperado por algunas cámaras y micrófonos y aunque se veía con una gran sonrisa, rodo cambio cuando fue cuestionado sobre la supuesta demanda que pesa en contra de Pati Chapoy por el despido de algunos trabajadores de "Ventaneando".

Lee también Pedro Sola pide al próximo gobierno de México: "hagan lo que les corresponde"

Sola, optó por guardar silencio, atender a los fans que se le acercaban, pero ignorar por completo a las preguntas de los reporteros; por si fuera poco y de manera tajante le dijo: "¡déjame en paz!".

El video de este momento exacto fue compartido a través del canal de YouTube de Berenice Ortiz, lo que, de inmediato, dividió la opinión de los usuarios, pues si bien unos reprobaron las preguntas del reportero, otros no vieron con buenos ojos que Solase haya comportado de esta manera, pues él también se dedica a la farándula.

"Ese señor nunca me ha caído bien. Vive del chisme ahora se hace el prepotente", "Pero él trabaja para un medio de comunicación, cómo es posible que se porte así", "A él ese programa lo ha atacado. ¿por qué habría de darle una entrevista?", "Pedrito, el reportero hace su trabajo si no te gusta no salgas, eres figura pública", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.





Lee también Aseguran que ya no quieren a Pedro Sola como conductor de "Ventaneando"