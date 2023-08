Tal como lo anuncia el nombre de su gira Got back (volví, en español), Paul McCartney acaba de confirmar su regreso a México después de seis años de ausencia.

Si bien los rumores de una posible visita a tierras aztecas surgieron la tarde de ayer, luego de que el exBeatle compartiera un breve video en el que puede escucharse una frase de la canción "The back seat of my car", misma en la que hace alusión a la capital mexicana; ahora ya es toda una realidad.

A través de sus redes sociales, Ocesa anunció que Sir Paul ofrecerá un único concierto en el Foro Sol de la CDMX poco antes de que el 2023 llegue a su fin.





Sir Paul se presentará en el Foro Sol de la CDMX. Foto: Archivo EL UNIVERSAL)





¿Cuándo se presentará Paul McCartney en la CDMX?

Para fortuna de los fans del legendario cantante, la espera no será muy larga ya que, de acuerdo con la publicación de la empresa de entretenimiento, McCartney llegará al escenario del Foro del Sol el próximo 19 de noviembre, así que en menos de tres meses podrán estar escuchando éxitos como "Hey Jude" completamente en vivo.









¿Cuál será el precio de los boletos?

Aunque el costo de las entradas aún no se revela, lo que sí se dio a conocer es que la preventa para adquirirlas iniciará este próximo 1 de septiembre en punto de las 14:00 horas y como es costumbre será exclusiva para los tarjetahabientes de Citibanamex.

Es importante mencionar que la dinámica para la preventa podría cambiar un poco, pues recordemos que el día de ayer tanto Ocesa como el mismísimo Paul compartieron un link para que los fans se registraran y obtuvieran más información sobre este (y otros) conciertos, aunque esto aún no se ha confirmado.

La venta al público general se abrirá un día después, es decir el 2 de septiembre.

