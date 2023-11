Paul McCartney afina su sexta sinfonía en México

Esta semana, cuando Paul McCartney interprete sus éxitos frente a miles de seguidores en el Foro Sol, podría materializarse un sueño largamente deseado por millones de fans de The Beatles alrededor del mundo. Como parte de su gira Got back tour, que marca su retorno tras la pandemia, existe una gran expectativa por la posible interpretación en vivo de “Now and then”, el último tema de The Beatles lanzado a inicios de este mes.

Esta canción, una obra póstuma de John Lennon creada en la década de 1970 y rescatada gracias a la inteligencia artificial, simboliza un puente entre el pasado y el presente: McCartney, junto con Ringo Starr, integraron su sonido con el de George y John, creando así una pieza que cierra un ciclo legendario.

Este martes, en la Ciudad de México, los fans esperan que Paul la interprete por primera vez en un escenario, por lo que algunos llevarán la letra impresa del tema. Suceda o no, la visita del Beatle ya es histórica.