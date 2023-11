Logra récord último tema de The Beatles

Londres, 10 nov (EFE).- "Now And Then", el último sencillo de los Beatles producido con la ayuda de inteligencia artificial, ha hecho historia este viernes al situarse como número uno en la lista oficial de éxitos del Reino Unido, 60 años después de registrar el primero.

La UK Official Charts Company ha indicado que la banda ha marcado un récord por registrar el mayor periodo de tiempo entre su primer sencillo y el último, por las seis décadas y seis meses que separan a "Now And Then" de "From Me to You", de mayo de 1963.

Superan así a Elvis Presley, con 47 años y 6 meses entre "All Shook Up" (1957) y una reedición de "It's Now or Never" (2005).

Además, el cuarteto de Liverpool marca la mayor distancia, de 54 años, entre su último número uno -"The Ballad of John and Yoko" en 1969- y el actual, lo que ha conseguido solo nueve días después de su lanzamiento el 2 de noviembre.

Esto bate los 44 años de Kate Bush entre "Wuthering Heights" (1978) y "Running Up That Hill" (2022), dice la empresa constituida por el sector musical.

Son además el grupo de más edad en situarse en la cima, precisa Official Charts.

Entre otras estadísticas, "Now And Then" es también el sencillo más vendido del año hasta la fecha, con 48.600 ventas físicas y de descarga en los primeros 7 días, dice la organización en su comunicado.

Es también el sencillo en vinilo más vendido del siglo hasta el momento, con 19.400 copias, precisa.

"Es alucinante. Me ha dejado boquiabierto. Es un momento muy emotivo para mí. ¡Me encanta!", ha declarado Paul McCartney.

"Now And Then" se basa en una grabación privada realizada por John Lennon a finales de la década de 1970 que ha sido completada este año con la ayuda de la tecnología por los miembros supervivientes del grupo.

La canción ha salido editada como sencillo junto a su tema de debut, "Love me do", una forma de "cerrar el círculo" para el cuarteto más legendario de la música pop.