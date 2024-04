Patricio Cabezut: abogado del actor asegura desconocer la orden de aprehensión en su contra

En medio del escándalo que el conductor Patricio Cabezut enfrenta, tras la presunta orden de aprehensión que le fue girada por las acusaciones de supuesto abuso sexual, la defensa del conductor reveló estar completamente sorprendida pues, hasta ahora, no tenían conocimiento de que se hubiera abierto un proceso tan delicado en su contra.

En entrevista con el programa "Ventaneando", el licenciado Óscar Mora, abogado de Cabezut, aseguró que se enteró por los medios de comunicación de estas nuevas acusaciones, pero que ya están tomando acciones legales para garantizar que los derechos de su representado no sean vulnerados.

"(Estamos) impactados con esta noticia que se ha filtrado en diversos medios, respecto a una posible orden de aprehensión en contra de Patricio. Un posible nuevo proceso penal, al parecer por un tema de abuso sexual. Desconocemos completamente esta situación en particular, (pero) estamos llevando a cabo todas las acciones pertinentes para garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de Patricio", dijo.





Hasta el momento se desconoce el paradero del actor Patricio Cabezut. Foto: Instagram





Recordemos que este pasado viernes, trascendió que miembros de la Fiscalía capitalina emprendieron la búsqueda del exconductor de "Hoy", por una denuncia de agresión sexual en contra de sus propias hijas. De acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, un juez había dictado prisión preventiva a Cabezut, luego de que sus ijas fueran sometidas a una prueba en la que se determinó que presentaban ciertos traumas correspondientes a un abuso.









Las acusaciones contra el también actor fueron ventiladas días después de que Aurea Zapata, su exesposa, publicara un video en las redes sociales en el que, entre lágrimas, afirmaba tener miedo a que las autoridades la apartaran de sus hijas.

Al respecto, el representante explicó que las declaraciones de Zapata no solamente son falsas; sino que sería ella quien pudiera estar incurriendo en alguna falta:

"Ha habido distintos comentarios por parte de la madre de las hijas de Patricio, donde da a entender a la opinión pública que hay una persecución en su contra y que hay riesgo a que sustraigan a las menores, cuando ella misma,en el video que publicó, confesa que se ha llevado a las niñas del domicilio, donde estaba designado para su habitación en la Ciudad de México", agregó.

Aunque el licenciado no reveló si Patricio ya está enterado de su nueva situación legal, sí adelantó que hará lo necesario para que el caso no se transforme en abuso de poder: "se le está atribuyendo a mi cliente un tema muy delicado, un tema bastante llamativo en cuanto al impacto que está teniendo y que por supuesto vamos a atender. Reitero, garantizar la seguridad jurídica de Patricio, para garantizar que se respeten sus derechos constitucionales y que esto no se vuelva un abuso de poder en su contra", finalizó.

Actriz de Televisa sale en defensa de Patricio Cabezut

Mientras el proceso legal sigue avanzado, la actriz Susana Diazayas, amiga cercana de Cabezut, salió en su defensa y dejó entrever la posibilidad de que el presentador esté siendo de una venganza.

"Esta señora lo denunció por violencia familiar. Patricio lleva más de dos años tratando de ver a sus hijas y esta señora, por más que el juez le ha dicho que tiene que presentar a tus hijas, no las presenta. Ahora que ella pierde el juicio y se le obliga por ley presentar a las niñas, la señora desaparece y lo denuncia de abuso sexual", dijo en un video que circula en redes sociales.

Hasta el momento, Zapata no ha reaccionado a estas declaraciones y tampoco a la presunt orden de aprehensión en contra de su exesposo.

