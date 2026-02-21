Se dice que el futuro está en manos de la juventud, y para la compañía teatral La Jamaica esto es un mensaje que se vuelve aún más potente cuando las nuevas generaciones de creadores voltean al pasado.

Ahí, se encuentran con eventos como el Movimiento Estudiantil de 1968, que hasta hoy está presente en muchos niveles de la sociedad.

“Estos jóvenes creyeron que la lucha no era solo de ellos, sino de quienes vienen detrás; por eso aunque el grupo en el poder intente perpetuarse las revoluciones son más grandes”, explicó el director Iván Sotelo.

Esto lo plasmó el también dramaturgo en la puesta Pase de lista, que coescribió con Víctor Andrade, en la que se muestra a seis estudiantes que se resguardan tras los hechos ocurridos en la Plaza de las Tres Culturas. En su encierro, deberán tomar una postura: callar o luchar por la verdad.

Para Iván Sotelo, la obra es más actual que nunca, porque se vive un contexto histórico muy parecido al de hace casi 60 años, en el que hay descontento social y un mundial de futbol a punto de realizarse en el país.

“Pase de lista no es un documental, no vamos a contar lo que sucedió, sino a recordar uno de los lemas más importantes de este movimiento: ‘la lucha sigue’, porque no importa quién está en el poder, sino cómo se ejerce, eso es lo que se debería tratar de cambiar, y estos seis personajes es lo que intentan”, detalló el director.

Para las actrices Begoña Ibarreche y Dafne García, esta historia, que se presenta en el Foro Shakespeare y permanecerá hasta el 27 de abril, muestra cómo personas con distintas historias de vida, en una situación límite, encuentran esperanza y accionan de manera impredecible para sobrevivir.

“Parte importante de una lucha es tener la fe de que todo va a acabar bien, y ellos sienten esto. La obra es de ensamble porque no sigue a un solo protagonista, sino que se va viendo cómo todos ellos se vuelven una unidad”, indica Ibarreche.

Un factor que ayuda a contar la historia y relaja el tono que se usa, es la música, la cual se basa en lo que se escuchaba en la década de los 60.

“Hay muchas frases de las canciones que resuenan muy fuerte, cada una de ellas las has escuchado en alguna manifestación, sin importar de qué causa sea”, dijo Dafne García.