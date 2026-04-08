Contar historias es una de las pasiones del actor argentino Michel Brown, pero no sólo frente a la cámara o en el escenario, también impulsando proyectos que puedan generar cambios en los demás.

“Para contar eso debíamos encontrar un lugar donde las realidades sí se cambian, donde los proyectos y los programas no son una bomba de humo o están ligados a un gobierno para que funcionen”, señaló Brown.

Esto lo encontró en Medellín, con Parceros, un programa social que protege, acompaña y crea oportunidades a sectores vulnerables de la población, por ejemplo, los niños y jóvenes que fueron captados por el crimen organizado y que buscan cambiar su realidad; esto Michel Brown lo retrató en un documental homónimo, que se estrenará el 29 de abril por History.

Paulina Patiño, directora del programa social Parceros, explicó que esta iniciativa existe desde 2018 en la Alcaldía de Medellín, y ella quedó al frente en 2024 dándole un nuevo impulso, ahora a nivel internacional.

“Vimos la necesidad de contar estas historias, que no sólo son dolorosas, también son ejemplo de resiliencia, porque estas personas con todas las estadísticas en contra, deciden por ellos mismos mirar la vida diferente”, explicó la ejecutiva.

Es entonces que Michel Brown se suma con su compañía Loso Producciones, en coproducción con Lulo Films, para crear este documental que le llevó año y medio de planeación.

“En esta época que todo es IA, necesitábamos una historia que no fuera necesario disfrazar y la encontramos en este programa, por eso unimos fuerzas con History y la Alcaldía de Medellín para contarla”, comentó Brown.

Con el programa se han beneficiado más de nueve mil personas, pero se eligieron a tres de especial relevancia.

Marcela, involucrada en trabajo sexual; Alejandro, antes en situación de calle, hoy dueño de su barbería, y Juan Sebastián “Raíces”, quien vivió abuso.

“Hicieron un gran trabajo dentro de este proyecto, y hoy son tres personas completamente distintas”, dijo Michel, presentador del documental.

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