Paola Durante revela que mantiene comunicación con Sara Aldrete, "La Narcosatánica"

Antes de convertirse en la última integrante de la segunda temporada de "La casa de los famosos México", el nombre de Paola Durante ya era conocido en todo México, pues fue vinculada con el asesinato de uno de los conductores más queridos de la televisión en los años 90, Paco Stanley.

Durante su juventud, Durante trabajó en como edecán en uno de los programas de Stanley y tras la muerte del conductor, fue acusada de conspirar con el crimen organizado en su asesinato, lo que la llevó a permanecer por casi dos años en el Reclusorio Sur de la CDMX, aunque después fue absuelta.

La propia Paola, en varias ocasiones, ha explicado que durante su tiempo en prisión convivió con una de las reclusas más temidas de aquel entonces y que, incluso, ella fue quien la ayudó y la protegió de otras internas, nada más y nada menos que Sara Aldrete, mejor conocida como "La Narcosatánica".

Aunque ya han pasado 25 años desde entonces, Paola no ha olvidado lo que vivió con Aldrete y está tan agradecida con ella que, confesó a sus compañeros de reality, hasta el día de hoy sigue en comunicación con ella: “Ella me cuidaba, lleva mucho tiempo en prisión, pero me ayudó mucho porque era como la mandamás. Siempre voy a verla", dijo en una reciente plática.

Asimismo, aseguró que una vez que su tiempo dentro del reality concluya, se volverá a reunir con Aldrete, esto con la intención de entrevistarla y compartir la charlar con sus suscriptores de YouTube: "saliendo de aquí voy a hacerle una entrevista para mi canal, porque todo mundo la ha entrevistado", agregó.

Durante explicó a sus compañero que el tiempo que convivieron en prisión, le sirvió para conocer a Sara, lejos de la polémica que la rodea; incluso, que fue ella quien, de viva voz le contó su versión de los hechos:

“(Está en la cárcel) Por enamorarse de un santero, les decían los narcosatánicos. Él era santero de muchos artistas y políticos... mataron niños y a muchas personas. Ella dice que sí anduvo con él, pero que después la secuestra. A él lo matan y por eso le echaron toda la culpa a ella”, explicó ante la sorpresa de los inquilinos.

¿Quién es Sara Aldrete?

Originaria de Tamaulipas, Sara María Aldrete Villareal, mejor conocida como "La Narcosatánica," es una de las figuras más polémicas de la historia criminal de México. Fue una destacada estudiante de la Universidad de Texas, hasta 1987, cuando conoció a Adolfo de Jesús Constanzo, un narcotraficante y practicante de santería, religión a la que terminó uniéndose.

Bajo la influencia de Constanzo, Aldrete se convirtió en la "madrina" de la secta. Participó activamente en varios rituales que incluían algunos sacrificios de animales y humanos, aunque ella ha negado esta versión. Según reportes oficiales, se estima que esta secta fue responsable de la muerte de 15 personas, cuyos restos fueron encontrados en un rancho en Matamoros en 1989.

En mayo de ese mismo años, tras una intensa persecución, Constanzo y algunos miembros de la secta, entre ellos Sara, fueron detenidos. Constanzo murió en un tiroteo con la policía, pero Aldrete fue presentada ante las autoridades y condenada a más de 600 años por los cargos de homicidio calificado, asociación delictuosa y secuestro, entre otros.

