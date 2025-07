Aunque su carrera estuvo marcada por la irreverencia, los excesos y episodios que desataron polémica, Ozzy Osbourne cargaba con un temor profundamente humano: el miedo a desaparecer. Un sentimiento que compartía con su padre y cuyo origen se remontaba a una pérdida que lo marcó para siempre.

Una fuente cercana al cantante, fallecido ayer 22 de julio, reveló al Daily Mail que Ozzy quedó profundamente “atormentado” tras la muerte de su padre, John Thomas “Jack” Osbourne, en 1977, poco después de haberse jubilado.

John Michael Osbourne nació en Aston, una zona obrera de Birmingham, Inglaterra, en el seno de una familia trabajadora. Creció junto a cinco hermanos; su madre, Lilian, ensamblaba piezas en una fábrica de automóviles, y su padre era fabricante de herramientas en la General Electric Company.

El padre del intérprete de “No More Tears” dedicó su vida al trabajo, pero falleció apenas unos días después de dejar de trabajar. “Le dijo a la familia que haría un poco de jardinería. Salió a cavar durante unos días y luego simplemente cayó muerto”, relató la fuente.

Desde entonces, Ozzy evitaba detenerse. A pesar del desgaste físico y sus problemas de salud, sentía la necesidad de mantenerse activo para no perder su propósito y seguir manteniendo a su familia. “Cuando no tenía un rol, se sentía perdido”, añadió.

Esa historia también quedó reflejada en su música. En una entrevista de 1978, mientras promocionaba el álbum Never Say Die de Black Sabbath, Ozzy mencionó que la tercera canción del disco, “Junior’s Eyes”, fue un homenaje directo a su padre.

Ese recuerdo se convirtió también en un motor para no abandonar su carrera. “Ozzy odiaba la idea de desaparecer y detenerse por completo”, subrayó la misma fuente.

Conocido como el “Príncipe de las tinieblas”, Ozzy Osbourne tuvo seis hijos a lo largo de dos matrimonios. Junto a Sharon Osbourne, su esposa desde 1982, tuvo a Jack, Kelly y Aimee. Antes, con Thelma Riley, fue padre de Elliot, Jessica y Louis.

La familia confirmó su fallecimiento mediante un comunicado en redes sociales: “Con más tristeza de la que las palabras pueden transmitir, tenemos que informar que nuestro querido Ozzy Osbourne falleció esta mañana”, se lee en la plataforma X. También señalaron que murió rodeado de amor y pidieron respeto a su privacidad.

Apenas dos semanas antes, Osbourne se despidió de los escenarios con un multitudinario concierto en Londres, acompañado por más de diez bandas icónicas del heavy metal y el rock, como Metallica y The Smashing Pumpkins.

Fundador de Black Sabbath en 1968, Ozzy vendió más de 100 millones de discos a lo largo de su carrera.

Los proyectos que no alcanzó a ver

Pese a los quebrantos de salud, Ozzy planeaba lanzar un nuevo álbum este año y ya preparaba una reunión con su productor Andrew Watt. También se espera que se publique su libro de memorias, Últimos ritos, previsto para octubre, donde relataría su vida, su carrera, sus enfermedades y su relación con Sharon.

Además, se encontraba filmando un documental para Paramount+, titulado "Ozzy Osbourne: No Escape From Now", mientras que su familia protagonizaría un nuevo reality show para la BBC, "Home To Roost".

A sus 76 años, Ozzy aún conservaba la energía y el entusiasmo por compartir nuevos proyectos con su público.