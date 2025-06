Laura Zapata es cuestionada acerca de la supuesta separación de Thalía y Tommy Mottola, luego de 24 años de matrimonio; esta no sería la primera vez que se le pregunta a la villana de las telenovelas acerca de ese rumor, el cual ya se había propagado hace un tiempo.

Pese a que la actriz y su hermana menor, Thalía, llevan años incomunicadas, se ha vuelto una costumbre que la prensa le pregunte a Laura sobre las especulaciones en torno a la cantante y su posible divorcio.

Zapata desea que las cosas estén bien en el matrimonio de Thalía

Como sucedió en una primera ocasión, Zapata se mostró sorprendida y hasta escéptica pero, sobre todo, evidenió su deseo de que el trascendido no esté sustenanto en la realidad.

Lee también: “¡Thalíaaa, el Señor te ama!”; la cantante revive su canción religiosa y desata fervor

"No sé, mi amor, no tengo la menor idea, deseo que no sea cierto, hace mucho que no tengo contacto con ella, pero ya sabes que la gente siempre ladra, los perros ladran", comentó.

Además, ya en el pasado, Laura aclaró que, en realidad, nunca tuvo un trato cercano con su cuñado, pese a que, el hecho de que haya sido seleccionada como la invitada de honor en la boda de su hermana, en el 2000, sugiriese lo contrario.

Laura y su cuñado Tommy nunca fueron cercanos

Fue en una entrevista con Pati Chapoy que Laura indicó que, de Tommy, la única cordialidad que había recibido era el saludo, por eso, cuando sus secuestradores la conminaron a acercarse al productor para que fuera él quien pagara el rescate de Ernestina, la hermana que aún seguía cautiva, se sintió en una situación sin salida.

"(Le estaban pidiendo el dinero) al esposo de Thalía y yo dije, ´miren, la verdad, yo no hablo inglés, yo al señor no lo conozco, yo con el señor me quede en nice to meet you, hello y goodbye, no sé cuánto dinero tenga´, les pinté un panorama real, que no iban a dar ni un penique de dolar por mí".

En principio, la mamá de Thalía no quería a Tommy

De hecho, cuando Tommy le propuso a Thalía que se fuera a vivir con él a Miami, Florida, aún antes de casarse, su madre, doña Yolanda Miranda, le dijo que era una muy mala idea, pues ella pensaba que, por la edad del productor, que es 23 años mayor, sólo jugaría con ella.

Lee también: Laura Zapata difunde foto inédita con Thalía y lamenta cómo la "envidia" rompió su relación

"Mi mamá me dijo, ´es lo peor que vas a hacer, pero ¿cómo te atreves a siquiera pensar eso?, él te va a agarrar como un chicle, te va a meter en su boca, te va a sacar todo el sabor y te va a escupir y se va a meter otro chicle y hasta que le saque el sabor, hija, despierta´".

¿Cómo se conocieron Thalía y Tommy Mottola?

La relación entre Thalía y Tommy comenzó luego de que Emilio Estefan, quien le produjo a la cantante el tema "Amor a la mexicana", los presentara, ya que, a su parecer, eran dos personas con carácter y sentido del humor muy parecidos.

Luego de la primera cita, en una vistia que la mexicana hizo a EU, Tommy le preguntó cuándo podía volver a verla; la respuesta de ella lo dejó atónito, pues le explicó que se desocuparía dentro de un año, cuando terminara las grabaciones de la telenovela de "Rosalinda", que estaba a punto de comenzar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

* ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc