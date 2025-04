Todo comenzó con un simple post: Thalía compartió en Instagram su tema “Cristo, heme aquí”, grabado hace cuatro años como parte de un impulso espiritual. Pero la cosa no quedó en likes. El video —que reapareció justo en Semana Santa— encendió a sus fans más devotos. “¡Thalíaaa, el Señor te ama!”, escribió un usuario en YouTube, relatando incluso un sueño donde la veía con un vestido multicolor, como enviada celestial. Otros seguidores no se quedaron atrás: “Deberías dejar la música mundana y dedicarte al Señor”, “Cristo quiere que cantes para Él”, comentaron. Algunos aseguran que su voz suena mejor en temas religiosos que poperos. Thalía no respondió (por ahora), pero parece que al menos espiritualmente… ya la están reclamando del otro bando.

Rauw Alejandro y su meet & greet de a 30 mil… sin selfie segura

Rauw Alejandro se va a presentar en noviembre en el Palacio de los Deportes, pero antes ya dejó caer el sablazo: su paquete VIP más caro cuesta 30,209 pesos y todavía no queda claro qué incluye.Se llama “Cosa Nuestra Ultimate VIP Meet & Greet Package” y ni los más fans entienden qué cosa es “la nuestra”: no promete cena, no hay backstage garantizado, y hasta el “saludo” es una incógnita .Y aunque no es el único que cobra caro (Shakira se eleva a más de 41 mil y Travis Barker cobra por jugar Conecta 4), al menos ellos detallan qué venden. Rauw, en cambio, parece confiar tanto en su sex appeal que da por hecho que la gente va a pagar sin preguntar. Total, como diría él mismo: todo de ti… incluyendo la tarjeta de crédito.

Rauw Alejandro en el Coca Cola Flow Fest. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“A.mar” arrasa en rating… aunque no todos saben por qué

La novela “A.mar” está que arde: más de tres millones de personas la ven cada noche y los ejecutivos de Televisa ya están sacando el mezcal. Con 19.9 puntos de rating, se convirtió en la más vista en TV abierta. Pero en los pasillos se dice que no es tanto por la historia, sino por la nostalgia que despierta entre los fans del melodrama clásico.“Hay quien la ve porque le recuerda a su mamá viendo clásicos como ‘El privilegio de amar’, y otros porque el streaming ya los hartó”, dijo alguien de la televisora. Sea como sea, a la producción de Nacho Sada le está saliendo mejor que bien.

