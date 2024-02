Oka Giner ignora a los haters y se cobija en la terapia

Nuevo Nayarit.— Lo más complicado en estos 12 años de carrera de la actriz Oka Giner ha sido lidiar con la inseguridad que sentía cada vez que asistía a audiciones, en especial cuando no se quedaba con el papel y no le explicaban los motivos, lo cual le generaba dudas.

“Ahí la cabeza jugaba muy feo en contra de uno: ‘es que no soy lo suficientemente buena’, ‘es que a lo mejor estoy muy flaca’, ‘estoy pasada de peso’, ‘soy mala actriz’, ‘no soy lo suficientemente bonita...’ La lucha que tenemos en nuestra cabeza constantemente es lo más complicado que aplacar”, señaló en entrevista con EL UNIVERSAL durante una pausa de las grabaciones de la telenovela Marea de pasiones.

Debido a esto, la intérprete de 31 años ha tomado terapia, una práctica que recomienda a todo el público, aunque dijo que en México todavía es un tabú hacerlo.

“Muchos dicen ‘es que no estoy loca’, ‘no lo necesito’, pero en realidad todos necesitamos ir, entender quiénes somos y de ahí crear personajes tridimensionales”, comenta la actriz, cuyo melodrama estrena el 4 de marzo por Las Estrellas bajo la producción de Giselle González.

La egresada del Centro de Estudios Artísticos (CEA) de Televisa reconoce que las redes sociales son una herramienta digital que suelen alterarla, por lo que en ocasiones prefiere no leer los comentarios para evitar lo que publican los haters.

“A veces uno anda vulnerable y sobre todo con esto que es una gran oportunidad para mí (su papel estelar en el melodrama). Si yo me meto a leer lo que dicen a lo mejor flaqueo y no me lo puedo permitir y ahorita tengo que estar al 100, porque las escenas me demandan”.

Aunque en la telenovela anterior en la que trabajó tuvo el título de protagonista juvenil, junto a Emmanuel Palomares, en Perdona nuestros pecados, ahora en Marea de pasiones Oka debutará como estelar con el primer crédito, al lado de Matías Novoa, quien sospecha que es el asesino de su padre.

“La espera y el trabajo valió la pena, las oportunidades llegan cuando una está lista”.