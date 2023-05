Odin Dupeyron celebrará los 18 años ininterrumpidos de "¡A vivir!"

Odin Dupeyron es un actor y escritor que puede tocar todos los temas, menos de la política, pero fuera de eso señaló que puede hablar de lo que sea, en especial de lo que tiene que ver con la condición humana y con filosofar sobre los temas trascendentales de la vida, que es algo de lo que le encanta profundizar.

Esto lo aborda en su monólogo “¡A vivir!” que en este 2023 cumple 18 años ininterrumpidos de presentarse en diversos teatros de la República Mexicana, motivo por el que tiene planeado hacer un festejo.

“Todo el arte que yo hago siempre ha sido una necesidad para decir todo lo que siento que tiene que ser dicho y algo para lo cual tiene que ser señalado”, señaló a los medios de comunicación.

La cita será este sábado cuando presente la obra en el Teatro Metropólitan a las 19:00 horas en donde develará una placa por haber cumplido estos años en la cartelera nacional.

“Será una función especial, lo único que nos ha parado es la pandemia y ni así, porque todavía cuando teníamos que presentarnos lo hicimos en línea.

En ocasiones anteriores cuando él ha develado placa ha invitado a personas especiales para él como a su familia o amigos cercanos como las integrantes de Pandora, Paola Rojas, Mauricio Ochmann o Ana Serradilla, por poner un ejemplo.

Ahora quiere honrar a sus seguidores invitando al escenario a 10 personas para que develen la placa junto a él, para lo cual a cinco eligió por medio de una dinámica de redes sociales a quienes les preguntó por qué les gustaba este montaje y cómo lo habían descubierto.

“Habían historias conmovedoras, impactantes, bonitas, entrañables: son las que elegimos. La gente que invito es alguien que tiene algún significado, que es lo que a mí me importa, esta vez decidí que fueran mis fans porque en 18 años de estar en cartelera unos se han convertido en amigos otros en fans muy cercanos”.

¿Cómo es vivir 18 años de este monólogo?

Dupeyrón comentó que hay muchas emociones, el primero es sorpresa que después de 18 años esto siga funcionando; viene regresando de una gira por Mérida, Valladolid, Playa del Carmen y Cancún, en todos esos lugares, dijo, se llenaron los teatros.

“El segundo sentimiento es orgullo, porque también es la suerte, el azar, la fortuna, la conjunción de actores que hicieron que esta obra funcionara tiene mucho que ver. Entonces me siento orgulloso de lo que he podido hacer, de mantenerlo.

“No me he cansado, que eso es una maravilla, hay un tiempo antes de los 10 años en que me cansé un poco, pensaba que era pesado, lo cierto es que cada función es distinta, cada público es diferente, pero sobre todo, es algo que repito cuando no quiero dar función: ‘son dos horas cabrón, no es que estés de las 8 a las 6 de la tarde en una oficina y es lo que amas”.

“¡A vivir!” se estrenó en el año 2005, el cual además de ser actuada por él, también escribió y dirigió, el cual, de acuerdo con la sinopsis de Ticketmaster, invita a redescubrir la vida, a empezar a vivirla de verdad, que plantea que el verdadero problema de la vida no es que se acabe, sino que se empieza a vivir muy tarde.