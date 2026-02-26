Yeri Mua no se define como una “feminista perfecta”, pero sí como una mujer que evidencia el juicio social que recae sobre quienes hablan abiertamente de su sexualidad.

En conferencia de prensa, la cantante y creadora de contenido veracruzana sostuvo que las mujeres del reguetón son históricamente estigmatizadas, mientras que a los hombres del género rara vez se les cuestiona por el mismo contenido explícito.

“Me encanta el movimiento feminista, pero más que ser una feminista perfecta, lo importante es ser fiel a una misma y no callarte por lo que digan los hombres. No creo que exista la mujer perfecta, pero sí creo que ser feminista es no dejar que te juzguen por ser quien eres. El patriarcado siempre va a estar zumbando, pero yo nunca me voy a callar; siempre voy a alzar la voz cuando un hombre se pase”, dijo la veracruzana ante los medios de comunicación.

Yeri Mua llega al Auditorio Nacional

Cuando Yeri Mua anunció que llevará su “perreo” al Auditorio Nacional, la reacción fue celebrada entre sus seguidores, aunque también se llenó de críticas en redes.

“Me pone contenta poder presentar toda mi vulgaridad en su máximo exponente en un lugar tan grande; así soy yo, así es mi personaje y nunca me voy a achicar para caber en lo normal”, dijo.

Su llegada al recinto de Reforma el 19 de abril de 2026, tras agotar el Pepsi Center meses antes, confirma que la artista surgida de transmisiones de maquillaje en vivo ya es parte importante de la escena del reguetón mexa.

“A las mujeres que cantamos reguetón siempre nos tachan de cosas, mientras a los hombres no se les juzga igual. Yo hablo de mi sexualidad porque es mi forma de expresarme”, añade.

A pesar de su crecimiento en la música, con millones de reproducciones, colaboraciones con figuras del reguetón mexa y más de cinco millones de oyentes mensuales en Spotify, Yeri Mua reconoce que la etiqueta de influencer sigue persiguiéndola.

“Todos los días me llaman influencer, tiktoker, pros..., piru..., pendeja; me dicen de todo, pero lo importante es quién yo creo que soy y lo que valgo”, sentenció.

Finalmente, la intérprete de "La línea del perreo" habló sobre la separación entre Yeri Cruz Varela, su nombre real, y describió a Yeri como la versión fuerte, desinhibida y dominante que quisiera ser todos los días; Jenny, en cambio, es sensible, vulnerable y emocional.

“Yeri Mua es la mujer que yo quisiera ser todos los días: fuerte, segura y sin miedo; Yeri es más sensible, la que llora y le cuesta soltar”.