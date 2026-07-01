Los actores de teatro tienen la firme convicción de que ellos no eligen a las obras, son las obras las que los eligen a ellos. Eso fue precisamente lo que le pasó a la actriz Gina Granados con Nuestra isla, un nuevo musical.

“Justo fue así con esta obra, y creo que esto es bonito porque en los últimos trabajos que he hecho (Tres hermanas y La extraña desaparición de las luciérnagas) ha coincidido el tema de la pertenencia, y en este musical también se toca. Siento que estoy pasando ese proceso en lo personal, porque cuando llegué a Ciudad de México empecé a buscar eso, mi propia voz artística”, explica Granados.

Fue en 2021 que Gina leyó el libreto de Islander, título original de Nuestra isla, escrito por el escocés Stewart Melton. De inmediato conectó con ella y pensó en montarla con sus propios recursos, pero cuando estuvo buscando los derechos le dijeron que alguien ya los tenía en México.

“Le hablé a un amigo, se llama Iván Pasillas, y le dije: ‘Iván, alguien en México compró los derechos de Islander y yo los quería, no lo puedo creer. Y me dice: ‘amiga, los tengo yo’. De inmediato le pedí que si abría audiciones me dejara intentarlo. Pasaron como seis meses, pero sí me hablaron”.

Ahora, Gina, junto a Alicia Candelas, Marián Guzmán y Gaby Castillejos, con quien alterna personajes, contarán la historia de Eilidh, una joven que vive en la isla escocesa Kinnen, la cual está por quedar deshabitada debido a que se han terminado los recursos para sobrevivir, pero ella decide quedarse.

Un día conoce en la playa a Arran, quien le asegura que es una habitante del mar e inicia esta mágica aventura que podrá verse a partir del 20 de julio en el Foro Lucerna.

[Publicidad]

“Habla mucho de la migración porque es la historia de una isla que ya no puede seguir supliendo sus necesidades. Los personajes son bien divertidos. Hay un personaje que se la pasa todo el musical buscando a un gnomo, también hay una chica que está enfocada en salvar ballenas y preservar la fauna, entonces toca muchos temas muy bellos, sobre todo el de la alianza femenina; está muy marcado ahí”.

Cabe señalar que son sólo dos actrices en escena, quienes deben interpretar alrededor de 30 personajes; además, tienen que musicalizar en vivo cada una de las escenas.

“Tenemos un aparatito que se llama lupera, con él se hace la base rítmica, se graba y se queda para ir haciendo música todo el tiempo, con puras voces, armonías y botones”, explica.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.