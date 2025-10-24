La foto de Fede Dorcaz, el cantante y modelo argentino asesinado hace un par de semanas mientras viajaba en el Periférico, en la Ciudad de México, ya está en la ofrenda del programa "Hoy", donde Fede iba a participar en el reality "Las estrellas bailan en Hoy"; su novia, la influencer Mariana Ávila, vive su duelo con una promesa que desea cumplir.

Mientras que Ávila pide justicia por el asesinato de su pareja, con quien llevaba más de un año de relación, y con quien soñaba casarse, vive un día a la vez con el duelo por la pérdida de su amado, a quien le sigue dedicando mensajes de amor que comparte en redes sociales.

Momentos antes de morir, Fede se encontraba con Mariana, quien se preocupó cuando él no le respondió la llamada que le hizo mientras iba rumbo a su casa; Ávila, iba a ser la pareja de Dorcaz en "Las estrellas bailan en Hoy", asegura que su novio nunca anduvo en malos pasos y sólo desea que su nombre no se ensucie.

Fede Dorcaz en la ofrenda el programa "Hoy".

Novia de Fede Dorcaz no quiere llorar más por él

Mariana, a través de la red social X, se ha desahogado tras la muerte de su pareja Fede Dorcaz, no sólo pidió consejos para poder montarle una ofrenda el Día de Muertos a su amado, sino que comparte su dolor tras el paso de los días y la ausencia de su novio.

En una de sus declaraciones, Ávila confesó lo impactante que fue para ella saber que Fede estaba en un ataúd, y celebró que sus restos ya descansen en su natal Argentina.

"Nunca había despedido a un ser amado, nunca había ido a una misa para el último adiós ni visto un cofre de descanso, jamás imaginé que tú serías mi primera vez. Pero así la vida lo quiso, te amo, te extraño, y qué bueno que ya estás en tu amada patria, donde siempre quisiste volver".

Mariana admitió que intenta ya no llorar más por Fede, pues quiere hacer caso a lo que escuchó en la misa de despedida al cantante, donde el Padre dijo que mientras se llore por el ser fallecido, el espíritu de éste no se eleva.

Fede Dorcaz y su novia Mariana Ávila compartían momentos de amor en redes sociales.

"En la misa de despedida el Padre dijo que mientras estemos llorando aquí abajo tu espíritu no se eleva por estar consolándonos y me prometí no llorarte más porque quiero que seas feliz en el cielo, que cantes y brilles. Así que me aguanto y controlo recordándote, pero es muy duro", confesó.

A la par de los mensajes de amor y de tristeza por su amado Fede Dorcaz, Mariana Ávila enlatece cómo fue él en vida, una persona maravillosa que brillaba a donde quiera que iba.

"Nunca conocí a un hombre con tanto aura, donde llegaba no había persona que no volteara a verlo, que lo bañaran en halagos, tu luz era radiante, tanta seguridad, tanta simpatía, tanta belleza. Tu olor, tu fuerza, tu sonrisa, tu elegancia. Eras bueno en todo, fuiste jugador de fut y fuiste excelente, fuiste modelo y fuiste excelente, fuiste cantante y fuiste excelente, en todos los deportes eras extremadamente bueno, intentaste la actuación y fuiste excelente, lo mismo con el baile. Eras tanto…".

