Si lo normal es que un hecho extraordinario o novela exitosa brinquen a las pantallas, ahora con "K-Pop Demon Hunters" la cosa fue al revés. La cinta de Netflix, estrenada en agosto, se convirtió en fenómeno inmediato por la historia y las canciones que ahí se interpretan, llegando a estar en la lista de Billboard. Y esta semana justo la agrupación que toma su nombre del filme animado, integrada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, anunciaron la realización de su primer concierto en vivo. Esto ocurrirá el 5 de diciembre, en Los Ángeles, como parte del KIIS-FM Jingle Ball, donde interpretarán los temas más exitosos de la película para sus fans.

Lee también: Las cantantes de “Kpop Demon Hunters” anuncian su primer concierto en vivo

El cumple de Jean Claude Van Damme

Jean Claude Van Damme estuvo de pastel y globos al cumplir 65 años de edad. Un estudio del cine de acción y karate de los 80s no estaría completa sin éste hombre que, bailarín de ballet en su juventud, peleaba brincando de un lado a otro, daba patadas a la altura del rostro y al que por supuesto no detenía herida alguna. Fue el protagonista de éxitos como “Kickboxer” y “Contacto sangriento”, convirtiéndose en uno de los rostros más cotizados de Hollywood. Su más reciente película, la nueva versión de “Mortal Kombat”, demuestra que aún hay Van Damme para rato.

Brad Pitt llega al streaming con “F1: la película”

Así como en su momento causó expectación la llegada de “Lilo & Stich” y “Cómo entrenar a tu dragón” a plataformas, el fenómeno se repitió en días pasados al confirmarse que “F1: la película”, la cinta protagonizada por Brad Pitt, estará disponible en streaming el 12 de diciembre. Apple TV será la plataforma que la saque masivamente y se espera sea bien recibida no solamente por los amantes de las carreras de autos, sino también por la adrenalina. La película se rodó en varias competencias internacionales como el Gran Premio de México 2024, al que Pitt llegó portando un traje blanco similar al que usan los corredores profesionales.

Sacude condiciones del actor Alejandro Landero

La vida de Alejandro Landero, actor que en los 80s participó en exitosas novelas como “Rosa salvaje” y “Pasión y poder”, se convirtió en foco de atención para la gente, luego de darse a conocer que vivía en la calle, a bordo de una camioneta. El actor, de acuerdo con una entrevista que concedió a EL UNIVERSAL, no se siente desamparado porque su familia y ex pareja han estado cerca de él, así como sus gatos. Dice que la vida es una rueda de la fortuna, a veces arriba y otras abajo y no piensa pedir ayuda a la Asociación Nacional de Actores, cuyo número de registro ya olvidó y a la Casa del Actor, donde no lo dejarían estar con sus mininos. Eso sí tiene pensado ayudar a gente con autismo, algo que él padece.

Lee también: El actor Alejandro Landero sí está en situación de calle, mas no desamparado

Así se veía en 1988 el actor Alejandro Landero de joven en la telenovela "Rosa salvaje" junto a Verónica Castro.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón, en pleito por la herencia de Julián

Maribel Guardia e Imelda Tuñón se volvieron a “encontrar” en los juzgados por la herencia de Julián Figueroa, hijo de la primera y pareja de la segunda. Ambas habían protagonizado un pleito legal por la tutela del pequeño José Julián, hijo del cantante fallecido hace dos años. La secuela es ahora porque Tuñón ha promovido un juicio de apelación. Ambas fueron citadas a los juzgados en horarios distintos, por lo que se asegura que jamás se vieron físicamente. Maribel dice que es la primera cita de varias que habrá por mucho tiempo.

rad