Tener un techo y una cama para dormir son privilegios que la mayoría dan por sentado, sin considerar que algún día podrían perderse por diversas cuestiones, como le sucedió al actor Alejandro Landero, que desde hace unos días ha tenido que dormir en su camioneta y pasar los días en la banca de un camellón de la colonia Condesa.

Sin embargo, él no se dice preocupado, pues es consciente de que la vida es una montaña rusa, y para muestra tiene su trayectoria profesional, que comenzó cuando tenía cuatro años y lo llevó a participar en las telenovelas Rosa Salvaje y Pasión y poder que, considera, marcaron su salida del medio.

“Después del veto que tuve en Televisa, no se me abrieron las puertas y tuve que buscar otro rumbo, no sé si fue un ego lastimado, porque como también salió esa cuestión en TV Azteca; pudo ser la mezcla de las dos cosas, no puedo aseverar cuál fue, pero esa es la historia”, recuerda Alejandro Landero.

La mayoría de sus papeles fueron bajo la tutela del productor y posterior ejecutivo de Televisa, Valentin Pimstein; después protagonizó Pasión y poder, tras haber salido de una dura depresión por el fallecimiento de su padre, lo que, considera, pudo ser el motivo por el que se comenzaron a cerrar las puertas en la televisora.

Emprendedor

Landero tuvo varias ocupaciones: productor de deportes, maestro de teatro y vendedor de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, en donde, por cierto, quiere comenzar un proyecto de turismo incluyente con esfuerzos como menús en braille y capacitación para ayudar a personas que, como él, tienen autismo.

Pese a estar en situación de calle, Landero asegura que no está desamparado, como se ha manejado en diversos medios que, dice “no preguntan y se hacen su historia”, causando que su familia política reciba ataques en redes sociales, lo que lo tiene muy molesto.

“Hubo alguien que subió en X que mi familia política me había abandonado, pero en ningún momento fue así; si hay alguien que ha estado al pie del cañón son ellos, y mi expareja ha estado conmigo aquí pasando las noches con frío”, dice.

Finalmente Alejandro asegura que no ha buscado ni buscará el apoyo de la Asociación Nacional de Actores, pues no recuerda su número de afiliación, o si aún está vigente, mientras que en La casa del actor tendría que abandonar a sus cuatro gatos y su perro, y no está dispuesto a hacerlo pues son su familia desde hace 14 años.

“No se trata de irme a La Casa del Actor porque no voy a abandonar a mis niños, ellos no se pueden quedar en un refugio porque no van a entender”, señala el actor.

Landero afirma que desde pequeño lidió con una falta de identidad que no podía explicar, pues en su época no había diagnósticos acertados para el TDA; afortunadamente ahora se conoce mejor, y él puede ayudar, compartiendo su experiencia, pero a través de un canal de YouTube, del que tiene planes.