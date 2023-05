No sólo en los escenarios, Tina Turner también brilló en la pantalla grande y el teatro

La energía y fuerza que Tina Turner tenía, no sólo impactó en los estudios de grabación y los escenarios, también en el cine donde tuvo algunas apariciones y con muy buenas críticas, aunque en en varios de estos trabajos se interpretó así misma.

La cantante falleció esta tarde a los 83 años tras una larga lucha con una enfermedad, de la que no se han dado detalles, esto de acuerdo a la información que su portavoz publicó en redes sociales.

Con una carrera de más de cinco décadas, su historia a través de los escenarios, los foros de televisión y los recintos de teatro es tan grande como su éxito mismo, pero aquí solo haremos un conteo de sus más importantes apariciones en la pantalla grande:

Lee también Muere a los 83 años la cantante y actriz Tina Turner, considerada la "Reina del Rock"

"Tommy". En esta película de 1965, Tina Turner no fue la única celebridad que participó en el film, también lo hicieron Elton John y Eric Clapton. Se trata de la adaptación cinematográfica de la ópera rock de "The Who", en la cual Tina interpretó el personaje de la La reina del ácido. En ella se cuenta la historia de Tommy, un chico que ve morir ante sus ojos a su padre a manos de la nueva pareja de su mamá, lo que lo termina encerrando en su mente.









"John Denver y las damas". Era 1979 cuando Tina participó en esta especie de programa de variedades, donde el cantautor de country, músico y actor estadounidense John Denver alternó con varias estrellas femeninas de la época, en esta ocasión la intérprete cantó dos temas: Big Spender y Downhill Stuff.

"Mad Max: más allá de la cúpula del trueno". Se trata de la tercera parte de la saga de "Mad Max", películas protagonizadas por Mel Gibson en el que muestran un mundo postapocalíptico. En este film de 1985, donde Max (Gibson) va a dar a un lugar llamado Negociudad, la cual es dirigida por Tía Ama (Tina Turner), una mujer ruda y que no se anda con delicadezas; después de vivir en este caótico lugar y de tener una pelea con una de las personas que la hacen funcionar, este héroe es desterrado al desierto.









"What's love got to do with it". Quienes quieran conocer la vida de esta superestrella, tienen que darle un vistazo a esta película de 1993 basada en la autobiografía Yo, Tina; donde la actriz Angela Bassett da vida a Tina Turner y cuenta todo sobre la tortuosa relación que la cantante tuvo con su exmarido Ike Turner, quien después de ser su mentor en la música se convirtió después en su verdugo, pero ella le demostró lo fuerte que era.

"Mención honorífica: Tina, el musical": La historia de la llamada "reina del rock and roll" también fue llevada a los escenarios teatrales, a través de un musical creado por Katori Hall, Frank Ketelaar y Kees Prins. En esta obra se lleva a los espectadores a través de las canciones de Tina Turner, a sus orígenes en Nutbush, Tennessee, su momento de mayor éxito y su consagración como superestrella. Tina y su esposo Erwin Bach fueron los productores ejecutivos y tuvo su estreno en 2018 en el West End de Londres, después de tres años de trabajo, le siguieron las ciudades de Nueva York y Madrid, además de Alemania, Australia y los Países Bajos.

Lee también Daniela Parra envía contundente mensaje al productor del documental de Alexa Hoffman