El terror regresa a las salas de cine con el estreno de "El Conjuro 4", el caso más oscuro de los expedientes de Ed y Lorraine Warren, un matrimonio de demonólogos que, tras investigar y documentar sucesos paranormales, se convirtió en inspiración para el cine de horror.

Aunque la franquicia de "El Conjuro" es una de las más taquilleras de la industria, no es la única que se ha construido sobre hechos inexplicables; y es que, durante décadas, las historias de casas embrujadas y demonios han alimentado la cultura popular.

El estreno de esta nueva entrega es una oportunidad para repasar aquellas películas utilizaron la frase "basadas en hechos reales" para causar pesadillas a los espectadores.

El Exorcista. Considerada por muchos como una de las cintas más terroríficas, fue estrenada en 1973. La trama sigue Reagan, una adolescente que comienza a experimentar sucesos extraños tras jugar a la ouija.

Inspirada en el exorcismo de un adolescente conocido como “Roland Doe” en Maryland, 1949. Objetos que se movían solos y voces inexplicables fueron documentados por sacerdotes. La película marcó un antes y un después en el terror.

Terror en Amityville. Lanzada a finales de los 70. George y Kathy Lutz se mudan con sus hijos a la casa de Ocean Avenue 112, la misma casa donde varios años antes ocurrió un múltiple asesinato. La familia comenzó a vivir fenómenos atarredores: tenían visiones, oían voces y el ambiente dentro de la casa era opresivo.

El caso fue investigado por los Warren y se convirtió en uno de los más famosos del mundo.

Verónica. Película española inspirada en el “Expediente Vallecas” de 1991. Tras jugar a la ouija, una adolescente de nombre Verónica comienza a ser acosada por una entidad demoniaca. La joven termina perdiendo la vida en circunstancias sumamente extrañas.

Es uno de los pocos casos que fue documentado en informes policiales.

El exorcismo de Emily Rose. Basada en Anneliese Michel, una joven alemana que murió en 1976 tras ser sometida a múltiples exorcismos.

El caso llegó hasta la corte, donde sus padres y el sacerdote encargado de los rituales fueron acusados de homicidio.

"Poltergeist". Sigue la pesadilla que vivió una familia tras ser pereguida por distintas entidades. Incluso, una de ellas logra llevarse a una de sus hijas "al otro lado".

La historia está inspirada en la familia Hermann, que en la década de los 50 reportó fenómenos extraños en su casa: los objetos se movían solos, botellas explotaban sin explicación y las llaves del agua se abrían solas. El caso llamó la atención de la prensa, lo que convirtió a los Hermann en un tema de interés nacional.

