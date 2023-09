No solo Anahí, Christopher Uckermann sufre problemas de salud durante la gira de RBD

Pese a todo pronóstico y a pesar de los problemas de salud que sufrió Anahí semanas antes de su arranque, el reencuentro de RBD continúa conquistando a sus fans de Estados Unidos, donde se llevaba a cabo la primer parada del "Soy Rebelde Tour".

Tuvieron que pasar poco más de 15 años para que los seguidores de la afamada agrupación pudieran ver a Dulce, Anahí, Maite, Christopher y Christian juntos nuevamente en el escenario, pero esta importante evento estuvo a punto de no llevarse a cabo, ya que a unos días de que diera por iniciada la tan esperada gira, la intérprete de Mía Colucci sufrió un aparatoso accidente que la dejó por varios días sin el sentido del oído.

Aunque poco a poco ha ido mejorando, recientemente la rubia confesó que todavía sufre algunas complicaciones, sin embargo, ella no ha sido la única integrante que ha experimentado problemas de salud, recientemente uno de sus compañeros reveló que debido al ajetreo y los intensos conciertos que ofrecen, ha padecido algunos malestares.





La banda arrancó con su gira el pasado 25 de agosto en Texas. Foto: Instagram





Lee también Muere Steve Harwell, cantante de Smash Mouth, a los 56 años

Se trata de Christopher Uckermann, quien previo al espectáculo que realizaron este pasado 1 de septiembre en Nueva York, hizo uso de sus rede sociales compartió un mensaje que alarmó a sus fanáticos: "Estoy muy emocionado por esta noche; les comparto que hoy me he sentido mal físicamente, pero mi cariño hacia ustedes ¡es más fuerte! Les prometo dar lo mejor que hoy pueda de mí", escribió en un mensaje que compartió en sus historias de Instagram.

Horas más tarde, y después de agradecer el cariño se su público, el también actor aclaró sus palabras y explicó que todo se trata de un viejo padecimiento con el que ha vivido desde hace algunos años, pero que ahora ha tomado fuerza por el desgaste físico al que se ha visto sometido:

"He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y debido a que casi no he dormido por juntas y por estar trabajando en el tour, pues se puso un poco rudo, se me inflamó un poco y se sentía como una presión, entonces me daban como náuseas todo el día porque todo esto (la garganta) lo tengo inflamado", dijo en un video.

Asimismo, detalló que ya se encuentra bajo tratamiento e hizo una reflexión sobre los problemas a los que se enfrentan los artistas, mismos que muchas veces quedan fuera del conocimiento de los fans: "Ya estoy tomando cosas para la tiroides, ha sido medio rudo. Para los que les ha pasado cosas con la tiroides es muy fuerte. Esta es la verdadera historia de los artistas, no todo lo que brilla es oro, pero un tour es duro", finalizó.





RBD continuará por su viaje por Estados Unidos y en noviembre de este año llegará a los escenarios mexicanos, donde se presentarán en ciudades como Monterrey, Guadalajara y por supuesto la Ciudad de México.

Lee también Lupita Jones trabajará a marchas forzadas para lograr que Melissa Flores sea la cuarta mexicana en ganar Miss Universo