Muere Steve Harwell, cantante de Smash Mouth, a los 56 años

A tan sólo un día de que el mánager de Steve Harwell hablara públicamente del estado de salud del cantante, compartiendo que se encontraba en sus últimas días, debido a la grave insuficiencia hepática que padecía por problemas con el consumo de alcohol, el músico de 56 años ha muerto, dejando el legado de haber pertenecido a Smash Mouth, una de las agrupaciones de rock más representativas de los 90 y los 2000, gracias a éxitos como "All Star", "I´m a beliver" y "Walking on the sun".

Steve Harwell fue cantante de Smash Mouth y uno de sus fundadores. Foto: Archivo

Robert Hayes, representante de Harwell, dio a conocer la noticia esta mañana, a poco que se produjera el deceso, asegurando que el cantante murió "en paz y comodidad", tras ser acompañado por su familia y amigos en los últimos días de su vida. Además, detalló que la prometida de Steve, Annette Jones, estuvo a cargo de su cuidado hasta su último respiro.

El fallecimiento del famoso músico se produce tan sólo unas horas después que su equipo diera a conocer que había ingresado a cuidados paliativos por los problemas que le producía la insuficiencia hepática que adolecía, asegurando que atravesaba la etapa final de la enfermedad que lo mantenía lejos de su público, pues en 2021 fue diagnóstico con problemas neurológicos, derivados del alcoholismo de padeció.

"Aunque Steve todavía está aquí con nosotros, lamentablemente sólo será por un corto tiempo", informó apenas ayer.

En el comunicado donde se dio a conocer su deceso, Robert Hayes describió al cantante con una personalidad icónica, gracias a ser portador de "una de las voces más reconocibles de su generación":

"Amaba a los fans y le encantaba actuar. Steve Harwell era un verdadero "american original", un personaje más grande que la vida misma que se disparó hacia el cielo como una vela romana", escribió y pidió a las fanáticos y los fanáticos de Steve que lo recordaran por el gran talento que siempre lo distinguió.

"Steve debe ser recordado por su enfoque inquebrantable y su apasionada determinación de alcanzar las alturas del estrellato pop. Y el hecho de que haya logrado este objetivo casi imposible con una experiencia musical muy limitada hace que sus logros sean aún más notables".

Además, el representante del músico no perdió de vista que Harwell obtuvo el éxito gracias a la única herramienta con la que contaba, su voz, e increíble "encanto y carisma incontable", por lo que jizo saber a sus seguidores que si una vida fue bien vivida fue la de Steve que "vivió una vida 100 por ciento a todo gas, ardiendo intensamente por todo el universo antes de apagarse", concluyó.

Steve se retiró de la música en 2021, cuando su participación en un festival de música resultó errática, luego de que arrastrara las palabras de la canción que interpretaba, lo que llevó al músico a ser sometido a una serie de estudios que arrojaron que padecía encefalopatía de Wenicke, una afección que afecta las habilidades motoras y la funcionalidad del cerebro.



