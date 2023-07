¡No es Luis Miguel! ¿Arturo Carmona se asume como el "Rey cucaracho" de Araceli Arámbula?

Luego de que Araceli Arámbula se refiriera a un examor como el "Rey cucaracho", este apodo fue asociado inmediatamente a Luis Miguel, sin embargo, Arturo Carmona acaba de poner en duda que la actriz se refiriera al "Sol de México", pues consideró que él también podría ser llamado de esa manera, al considerar que todos los hombres son unos "cucarachos" aunque, después de hacer esta declaración, el actor se desdijo y expresó que, en realidad, él siempre se portó a la altura con su expareja, a pesar de que su relación fue muy corta.

¿Cómo olvidar aquel día en que Araceli Arámbula le dijo "Rey cucaracho" a Luis Miguel? Y, aunque la actriz fue muy criticada, debido a que el público mexicano siente una gran estima por el cantante, en realidad, la actriz no usó esa denominación por si sola, sino que usó el término que su amigo, el conferencista Jorge Lozano, utiliza habitualmente en sus charlas motivacionales, en donde anima a mujeres y hombres a reflexionar acerca del daño que les puede causar estar dentro de una relación tóxica.

De hecho, fue durante una de las charlas de Lozano a la que Arámbula acudió junto a su gran amiga, la actriz Michelle Vieth, con motivo del 10 de mayo, que el conferencista se acercó a la actriz, a la que denomina como la "ingobernable mayor", para pedirle que diera un consejo a las y los presentes. Fue entonces que la actriz dijo que si ella había superado al "Rey cucharacho", de entre los "cucarachos", ellas podrían superar "a cualquier muchacho".

Desde ese entonces, el nombre de la actriz se ha asociado con este dicho, debido a que -antes de este acontecimiento- Aracely se había mostrado muy hermética a la hora de hablar sobre el padre de sus dos hijos; Miguel y Daniel, el cual, dejó de velar por el cuidado de los pequeños desde que terminaron su relación amorosa en 2009, así como se deslindó de su responsabilidad de pagar la manutención desde el 2019, por lo que se presume que debe una cantidad millonaria que fluctuaría entre los 250 mil dólares, equivalente a 4 millones 477 mil pesos mexicanos, situación por la que, en 2021, la actriz interpuso una demanda en su contra.

Y aunque esta sería la prueba fehaciente de que Arámbula se referiría a Luis Miguel en su intervención en la conferencia, Arturo Carmona considera que él también podría ser otro "Rey cucaracho" en la vida de la actriz, pues cabe recordar que sostuvo una relación con "la Chule" en 2011, cuando coincidieron en la obra "Perfume de gardenias"; esto lo dijo en una entrevista para "Venga la alegría", en la que le preguntaron qué opinión le merecía que la actriz se refiriera así del padre de sus hijos y hasta la defendió, asegurando que no es una palabra que proviene de ella sino del famoso conferencista.

"Híjole, no quisiera hablar mucho del tema, pero es una palabra de Jorge Lozano, que lo adoro, lo quiero mucho, es un amigo de Monterrey, y él se ha referido a la mayoría de los hombres de esa manera", destacó.

Además, consideró que seguramente Luis Miguel no se había tomado personal el apodo, pues fue un comentario que la actriz realizó sólo para un show, y no debía ser interpretado con tanta seriedad, pues dijo que, en realidad, todos los hombres son unos "cucarachos": "Al final, todos somos cucarachos, no solamente en la boca de ella, en la boca de muchas mujeres cuando tienen alguna diferencia o algo que arreglar con su pareja o expareja, yo no lo veo como algo ofensivo", destacó.

Carmona también expresó que no emitiría un juicio que connotara si Aracely hizo bien o mal al hacer dicho comentario y, en cambio, reflexionó que nadie, más que ella misma, sabe qué estaba atravesando y sintiendo para hablar como lo hizo.

"No sé por qué situación lo habrá dicho, no sabemos qué fue lo que sintió o estaba sintiendo ella para poderse referir así", declaró.

Finalmente, descartó haberse comportado incorrectamente tanto con Arámbula como con Alicia Villareal, quien fuera su pareja hace un par de décadas, cuando se le preguntó si había sido un "cucaracho" para ellas.

