West Hollywood, California.– En medio de una jornada nacional convocada bajo el nombre No Kings Day, el actor Eugenio Derbez y su esposa, la cantante y actriz Alessandra Rosaldo, participaron en la manifestación realizada en esta zona de Los Ángeles.

Vestidos de negro y caminando bajo el sol, marcharon entre pancartas, banderas arcoíris y consignas contra las redadas migratorias. La protesta tuvo lugar frente a la biblioteca pública y a unos metros de la jefatura de policía local.

Ahí, vecinos, activistas y figuras del espectáculo se unieron en un ambiente cargado de simbolismo: en esas mismas calles, cada año se celebra el Pride Parade, lo que refuerza la convivencia de distintas comunidades.

Su presencia en la marcha cobró especial relevancia luego de que, en días recientes, usuarios en redes sociales señalaran la falta de pronunciamientos públicos por parte de varias celebridades latinas ante las redadas iniciadas el 6 de junio en Los Ángeles.

Eugenio Derbez ha compartido múltiples mensajes de organizaciones en sus redes sociales. El 9 de junio difundió un mensaje que decía: “Están aterrando a niños y padres trabajadores que solo buscan una vida mejor. Esto no es justicia, es crueldad”.

No obstante, en redes sociales circularon críticas por supuestamente no asumir una postura personal clara.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el actor aclaró que su participación no se limita a lo que publica, sino que también impulsa acciones concretas para apoyar a quienes enfrentan procesos de deportación.

“No solo estamos posteando. Estamos intentando conseguir abogados, hacer un fondo para pagarles abogados a toda esa gente que no tiene manera de contratar uno”, afirmó.

También reconoció que, si bien ha tratado de usar sus redes para visibilizar la causa, no siempre es sencillo pronunciarse abiertamente, pues el activismo público conlleva riesgos en un entorno polarizado.

“He estado tratando de hacer ‘posting’ en mis redes sociales. Lo que pasa es que es difícil, ¿sabes? Cada palabra que dices tienes que cuidarla, porque todo te lo quieren voltear”.

Aun así, dijo, su intención es dejar claro que los latinos no están solos y que muchos estadounidenses valoran su presencia, aunque haya quienes insistan en verlos como una amenaza.

“La convocatoria de hoy muestra que los latinos somos gente muy valorada por los estadounidenses. Solo hay unos cuantos que no conocen el verdadero valor de los migrantes en este país, a los que buscan deportarlos”.

¿Por qué estar hoy en la marcha de protesta?

Eugenio Derbez: Hoy estamos aquí para apoyar a nuestra gente, porque el trato que le están dando es absolutamente inhumano.

La gente que se están llevando es gente trabajadora que ha hecho este país, gente que ha trabajado aquí durante 15, 20, 30 años y que están siendo separados de sus familias.

Ellos no son criminales. Créeme que todos los latinos que vivimos aquí quisiéramos que se llevaran a los criminales, y no están yendo por ellos. Ese es el problema. Están yendo por la gente que no tiene papeles. Y no es lo mismo ser ilegal que ser inmigrante. Hay gente valiosa que no merece ser deportada.

Alessandra Rosaldo: Estamos aquí en representación de nuestra comunidad, de nuestra gente que en este momento está asustada, escondida, que no quiere salir a las calles y con justa razón. Estamos aquí justo para representarlos, levantar la voz porque ellos hoy no pueden hacerlo. Están siendo perseguidos y venimos a decirles que no están solos.

¿Cómo han percibido la manifestación en West Hollywood?

Eugenio Derbez: Levantamos la voz y protestamos, como es nuestro derecho, pacíficamente, en contra de todo lo que está sucediendo. Me dio gusto ver a celebridades de Hollywood apoyando a nuestros inmigrantes. Vi a Rosanna Arquette, Marisa Tomei y Bryan Lourd, el CEO de la agencia CAA. Varios marchando bajo el sol, defendiendo a nuestra gente. Saben que los latinos son trabajadores, gente buena. Están deportando a la gente equivocada.

Alessandra Rosaldo: Eso me llamó muchísimo la atención desde que llegamos y me llenó el corazón ver este parque lleno de gente que no necesariamente es latina. Gente de otras comunidades.

Ustedes que han vivido en EU ya por más de una década, ¿qué falta manifestar sobre lo que hacen los latinos?

Alessandra Rosaldo: Falta decir la verdad. La inmensa mayoría de los mexicanos y latinos que venimos a este país lo hacemos con el sueño de una vida mejor. Lejos de casa, buscamos darle a nuestras familias una oportunidad. No se dice la verdad sobre nuestra comunidad, que es el motor de este país, no solo California. Sin los mexicanos, latinos, EU no existiría.

Eugenio Derbez: Sería un país muy distinto. Se habla de que los inmigrantes vienen a robar empleos, cuando hacen los trabajos que no quieren hacer los americanos, o que no saben hacer. Eso es lo que vienen a hacer, no le vienen a quitar el trabajo a nadie. Al contrario, hacen el país más grande.

¿Qué le dirían a los mexicanos o descendientes?

Alessandra Rosaldo: Que no están solos. Que los demás vamos a seguir luchando hasta que esto cambie.

Eugenio Derbez: Estamos en un grupo. Yo estoy en contacto con mucha gente de poder, con gente de nombre, y estamos intentando ayudar a los latinos. No solo estamos posteando o levantando la voz en redes, que es importante, pero no suficiente. Estamos intentando conseguir abogados, hacer un fondo para pagarle a toda esa gente que no tiene manera de contratar uno. Para que no deporten a su papá o a su mamá.