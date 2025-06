El actor mexicano Eugenio Derbez y su pareja Alessandra Rosaldo se sumaron hoy sábado 14 de junio a las manifestaciones en Los Ángeles para alzar la voz contra las redadas migratorias que se han desatado en la ciudad y en distintas zonas de Estados Unidos, llevadas a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El protagonista de "No se aceptan devoluciones", quien reside en ese país desde finales de 2013, compartió un video en su cuenta de Instagram acompañado por la frase: “Apoyando a los latinos”.

Foto: Instagram oficial.

En las imágenes se le observa en medio de una multitud que ondeaba banderas de Estados Unidos y de otras naciones, portando pancartas en rechazo a las duras políticas migratorias impulsadas por Donald Trump, bajo el lema “No King”.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo durante las marchas en el "No king day". Foto: Instagram oficial.

Lee también: Pepe Aguilar, asombrado por la situación de los migrantes en EU: "hay que hacer pacíficamente nuestra resistencia

En el video también se escucha a un hombre que toma el micrófono frente a la comunidad reunida en el parque de West Hollywood, en California.

Se realizan protestas en West Hollywood Park en California. Foto: Instagram oficial.

Entre los mensajes que se podían leer en los carteles, destacaban frases como: “Libertad para todos”, “When cruelty becomes normal, compassion looks radical” (“Cuando la crueldad se vuelve normal, la compasión parece radical”), “I protest because I love USA” (“Protesto porque amo Estados Unidos”), “Love immigrant families” (“Amor a las familias migrantes”) y “México envía bomberos, Trump envía la Guardia Nacional”. Este último mensaje hace referencia al despliegue de fuerzas para contener las protestas, donde se han reportado detenciones por supuestos actos delictivos; incluso el uso de gas pimienta y lacrimógeno contra los manifestantes y violencia.

Foto: Instagram oficial.

Derbez, quien ha continuado publicando contenido sobre las movilizaciones, también escribió la frase: “Juntos somos más fuertes”.

Foto: Instagram oficial.

Lee también: Emiliano Aguilar alza la voz contra redadas en Estados Unidos; suspende su concierto en apoyo a los migrantes

El “No Kings Day” en Los Ángeles

La jornada formó parte del “No Kings Day”, convocado por el movimiento 50501, cuyo nombre alude a “50 estados, 50 protestas, un movimiento”. Esta iniciativa, integrada por ciudadanos estadounidenses que defienden la democracia, busca denunciar el autoritarismo de Trump y rechazar lo que consideran una demostración de poder financiada con recursos públicos.

El acto coincide con el 250 aniversario del Ejército de Estados Unidos y el cumpleaños número 79 del expresidente, con epicentro en Washington D.C., donde se tiene previsto que desfilen tanques M1 Abrams de 60 toneladas y obuses autopropulsados Paladin, a pesar del elevado costo del operativo.

En Los Ángeles, las manifestaciones se llevarán a cabo en el centro de la ciudad. El Departamento del Alguacil tiene conocimiento de al menos 40 eventos programados para este sábado.

Lee también: Thalía muestra su postura tras redadas en EU y críticas por su silencio: “Uno se siente impotente”

Durante la semana, la ola de protestas también alcanzó otros condados del sur de California como Orange, Woodland Hills, Beverly Hills, West Hollywood, Pasadena, Whittier, Anaheim y Huntington Beach, según reportan medios internacionales.