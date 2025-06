GUADALAJARA. Hace cuatro años, mientras realizaba un corto en stop motion, la cineasta Carolina Revilla Casillas supo del estreno de “Pinocho” de Guillermo del Toro y, junto con su equipo, fue al cine a verla.

“Y nos inspiró muchísimo, salimos de la sala y dijimos ‘no, tenemos que hacer el corto mucho mejor’ y regresamos a grabar”, recuerda.

Hoy, la joven de 25 años, estudiantes de la universidad Centro en la Ciudad de México, gracias a ese corto, ha obtenido la beca Jenkins-Del Toro, auspiciada por el propio realizador tapatío, para ir a estudiar a Barcelona su sueño.

La beca, que consta de 60 mil dólares anuales (más de un millón de pesos), fue entregada en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolló en esta ciudad y que, justamente, en sus inicios hace cuatro décadas, estuvo Del Toro.

Lee también: ¿De qué trata el documental sobre Olimpia Coral, la mujer que provocó una legislación contra la violencia digital?

“Siento que es un círculo el que se dio, que una persona que me inspiró, ahora sigue teniendo influencia en mi vida”, apunta Revilla Casillas.

Y como hace Del Toro (“El laberinto del fauno” y “La forma del agua”), la intención de la ganadora es regresar y apoyar a talentos jóvenes.

Durante la premiación se proyectó un pequeño video del oscareado realizador en la que agradeció la participación de la gente.

“El artista siempre se martiriza de si lo merezco o no, justo decía que es una responsabilidad después el regresar a México y sacar cosas adelante; no se trata sólo de que me ayuden, sino que espero regresar para hacer lo mismo a creadores más joven que yo”, subraya la cineasta.

En su expediente ya figura haber sido asistente de producción en “Soy Frankelda”, primera película en stop motion mexicana que estrenó en el certamen tapatío y de dirección en una serie para el canal Adult Swin, de próximo lanzamiento.

Lee también: "Soy Frankelda" da alma al cine en tiempos de Inteligencia Artificial

rad