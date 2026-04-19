Guadalajara. Juan de Dios Larraín, productor de los filmes "Jackie" y "Spencer", así como las series "Ambulancia" y "Señorita 89", advierte que los contenidos en tv y cine han ido pareciéndose mucho, por lo que es necesario marcar las diferencias que deben tener ambos ámbitos.

"Lentamente los dos se han ido pareciendo mucho y es importante como productores separara esas ideas lo más posible para que la vocación de la televisión se mantenga como algo que entretenga y el cine sea más cultural y con más densidad", subrayó.

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También indicó que hacer publicidad fue una gran herramienta no sólo para ejercer el oficio, sino para sostener económicamente infraestructuras propias.

"Sin ella no podríamos hacer hecho “Tony Manero” o “Post Morten” y además es entender cómo vender las cosas, en la publicdad tienes pocos segundos para hacerlo,es una buena veta", expresó.

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Esta tarde, junto con su hermano Pablo, director de casi todas sus películas, Juan de Dios ofreció una conferencia magistral en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad.

Pablo recalcó que en el mundo del cine la gente debe hacer lo que realmente le guste, pues ellos mismo cayeron en entrarle a temas que quizá no entendían y eso impactó en el público que no las aceptó. Pero eso, lejos de afectarles, les ha ayudado en su carrera.

"Hemos hecho algunas películas, series de televisión que realmente han funcionado esencialmente, gracias a esas que no han funcionado.. Ha sido importante ver por qué no funcionaron, la autoindulgencia está muy jodida", apuntó el realizador.

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Pablo destacó que lo más importante es buscar historias con una visión específica, lo cual permite llegar a más público.

“En EU es implacable, tiene una estructura de guionistas, tienen oficio y muy grande y es difícil competir contra eso y la respuesta a ello es competir desde visiones específicas, de una manera distinta y eso ha dado respuestas positivas”, apuntó.

Ambos se encuentran en esta ciudad como parte de la delegación chilena invitada al certamen tapatío. Pablo fue homenajeado durante la inauguración del evento.

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