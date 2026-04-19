Guadalajara.— En lo que es su nueva película, a Edgar Ramírez se le verá cantando al lado de Emilia Clarke, la estrella de Juego de tronos.

El venezolano de Furia de titanes protagoniza Next life, la cual verá la luz en el próximo festival internacional de cine de Tribeca, el certamen neoyorquino fundado por el actor Robert de Niro hace más de dos décadas.

“Es una bella historia de amor entre dos músicos, una cantante de jazz y un músico de jazz, dentro de la escena londinense underground. Sí debo decir que (en la película) hago como que todo la guitarra, pero sí canto, no tengo voz de Broadway, pero sí tengo algo de ella”, adelanta Ramírez,

El actor ha sido boxeador en Manos de piedra; un amante del deporte de riesgo en Punto de quiebre y un amante perseguido en la controvertida cinta nominada al Oscar, Emilia Pérez.

Next life, considerado un dramedy con ciencia ficción, es dirigida por Drake Doremus (Almas gemelas), quien también forma parte del elenco; también están Jack Fharting (Spencer) y Molly Gromadzki (Doctors).

En incertidumbre

Ramírez se encuentra en esta ciudad, donde fue objeto de un homenaje en el Festival Internacional de Cine que inició el viernes y culmina el 25 de abril.

De pensamiento político, el actor actualizó a EL UNIVERSAL su sentir tras la detención de Nicolás Maduro, del que fue opositor durante su mandato y por el cual abandonó su país natal desde hace casi una década.

“Me siento cautelosamente aliviado, creo que no podemos ser superficiales y triviales por el hecho de que Maduro merecidamente está en la cárcel y asistiendo a un juicio esperando sentencia. Esto no significa que mágicamente el país sea arreglado y que la transición democrática sea automática”, apunta el actor.

Luego de su estancia en la capital tapatía, Ramírez se apresta para asistir a Xcaret, donde el mes próximo su cinta Aún es de noche en Caracas, que marca su debut como productor, compita como Mejor película en los Premios Platino a lo mejor del cine iberoamericano.

Es un thriller basado en la novela de 2019, La hija de la española de Karina Sainz Borgo, siendo protagonizada por la colombiana Natalia Reyes y en la que él mismo tiene una pequeña participación, bajo la dirección de Mariana Rondón y Marité Ugas.

La película se rodó en locaciones de la colonia Anzures de la Ciudad de México, siendo una producción mexicana vía la empresa Redrum (Bardo).

“Este año fue importante para el cine iberoamericano y estar ahí es increíble, estar nominado aún no lo creo, porque cuando arrancas proyectos nunca se piensa en esas cosas. Ahora ya ando preparando otra película para filmarla aquí, de la que obviamente no voy a decir nada ahorita”, bromea.

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