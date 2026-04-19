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El cine, considera Kate del Castillo, ayuda a quienes lo hacen a purgar muchas cosas.

“Y curas otras, te sirve de terapia aunque no lo sea del todo, bueno, sí, un poquito”, dice de buen humor.

Ella misma acaba de experimentar eso al contar, como directora debutante, una historia de violencia hacia la mujer en el cortometraje Zumbido, que vio la luz ayer en el GIFF.

Escrito por ella misma, el guion sigue a una actriz que pasa por un matrimonio donde es agredida física y psicológicamente, siendo su marido un médico que lo menos que le dice es que ella trabaja para hacer feliz a las sirvientas.

De inmediato aclara que no es su vida, aunque varias veces ha hablado de la violencia sufrida cuando estuvo casada con el exfutbolista Luis García, entre 2001 y 2004.

“Es la historia de muchas mujeres puesta en una sola, nada más”, subraya.

“Hay que hacer ese tipo de cine mientras este tipo de cosas sigan sucediendo. El cine es la ventana al mundo y viaja universalmente. El cine es una maravilla porque purgas un montón de cosas”, apunta.

Ana Sofía Gatica protagoniza el corto filmado en noviembre del año pasado, siendo una producción apoyada por Alebrije y organizaciones como Justice for women.

En el corto, el personaje llega a un programa de televisión y, mientras es entrevistada, va recordando cómo ha sido la relación violenta con el marido, un hombre famoso.

“No se trata de victimizar a nadie, se trata de ver las situaciones. El chiste es que si es para denunciar que sea fuerte e impactante, sino, para qué”.

Zumbido es la versión corta del largometraje, cuyo guion ya está hecho por la propia Kate, basándose en entrevistas con varias mujeres.

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