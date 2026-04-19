Durante la preparación de Se busca, su nuevo filme, la directora Kenya Márquez y su equipo de producción estuvieron a punto de ser “levantadas” en Ciudad Juárez, de no ser porque algunos integrantes lograron escapar.

La realizadora tapatía (Asfixia) recuerda que estaban buscando locaciones para la cinta que ahora compite en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, cuando llegó un grupo de adolescentes, quienes comenzaron a subirlos a camionetas.

“Fue un encuentro muy fuerte, afortunadamente mi fotógrafo y el director de sonido pudieron huir y llegó rápido la Guardia Nacional, ya luego nos cuidaron mucho y claro, hubo modificaciones de locaciones, porque nos iban diciendo dónde era peligroso y dónde no”, detalla.

Se busca, protagonizada por Rocío Guzmán, gira en torno a una adolescente que un día, en la ciudad fronteriza, descubre el retrato de una bebé idéntica a ella en el muro de personas desaparecidas, lo que comienza a crearle muchas dudas.

Eileen Yáñez (Días de gracias) y Fabián Corres (Ladies’ night) interpretan a los padres de la adolescente, una joven retraída y que mantiene cierto conflicto con ambos.

“Es una historia amorosa de descubrimiento, de identidad, Ciudad Juárez nos daba ese contexto de desolación y representa mucho lo que pasa con las mujeres”, comenta Márquez.

“Todo es desde el punto de vista de una adolescente y se trata de abordar las realidades del México que vivimos y que duele, quería explotar esta suerte del tema de tener un hijo o no tenerlo, de la adopción”, apunta.

Se busca opta por los premios Mezcal, a la competencia nacional, y al Maguey, con temática LGBT+.

La experiencia violenta en Ciudad Juárez sirvió para que la producción alertara a otras, como En el camino de David Pablos. Aún así, esta última sí sufrió una especie de secuestro de uno de sus integrantes.

“Sí detuvieron a quienes quisieron hacernos daño, lo doloroso es que tú los veías y eran chavitos”, comenta.

Con su presentación en el FICG abre su corrida festivalera para buscar luego estreno en salas comerciales.

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