Óscar Madrazo se muestra molesto, luego de que Maxine Woodside afirmara que él había declarado que Paulina Rubio -de quien es muy cercano- había sido desalojada de su casa. El conductor retomó la entrevista en donde fue cuestionado por la situación de "la Chica dorada", demostrando que eso no fue lo que dijo.

Hace unos días, medios de comunicación preguntaron a Madrazo sobre cómo se encontraba la cantante, con respecto al proceso legal que atraviesa por la custodia de su primogénito, Andrea Nicolás.

Esto debido a que el conductor y Rubio se conoce hace más de 20 años, época en que Madrazo era su asesor de estilo y, en la actualidad, los une una estrecha amistad.

Acessible pero discreto, el también empresario reconoció que "la Chica dorada" atraviesa una temporada complicada, debido a todo lo que conlleva estar inmersa en una batalla legal, que emprendió desde hace 13 años, entre esos aspectos, habló de la inversión económica que ha supuesto, aunque también aclaró que no había tenido la oportunidad de hablar con ella.

"Han sido cosas muy difíciles para ella este año, yo espero que se resuelvan, lo importante es que ella esté bien, que sus hijos estén bien, tristemente, los problemas con abogados se termina quedando el dinero los abogados; uno siempre está donde tienen que estar los hijos y, los hijos tiene que ir a la escuela, saquen la matemática".

Esta declaración que, si bien, podría sugerir que Rubio ha invertido una gran cantidad de dinero en asesoría legal, durante ms de 10 años, fue maximizada por medios de comunicación que publicaron que, en la actualidad, la artista estaba en bancarrota.

Por ese motivo, Madrazo ya salió a aclarar sus palabras, mostrando indignación, especialmente, a la emisión de "Todo para la mujer" en la que Maxime Woodside afirmó que él había dicho que Pau había sido desalojada de su casa.

Esto dijo la locutora:

"Estaba contando Óscar Madrazo que a Paulina la acaban de sacar de su casa, la desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron, el banco hizo tomó la casa".

A raíz de esta aseveración, el conductor fue explícito al afirmar que Woodside mentía.

"No caigan en las mentiras, Maxine Woodside miente para subir el raiting de su programa".

De esta manera, el experto en moda aclaró que, dentro de sus costumbres, no está la de hablar de la situación de la vida de otras personas.

"Yo no sabía que Maxine Woodside da fakenews, aquí está la prueba, estoy muy molesto por este video, que me está llegando por todas partes donde ella afirma, categóricamente, como si hubiera estado sentada a mi lado y como si yo le hubiera dicho que Paulina Rubio está siendo desalojada de su casa en Miami porque tiene deudas, es mentira yo jamás digo algo que no me corresponde y a las pruebas me remito, yi dije que no había hablado con Paulina y, lo que todos saben, que ha tenido un año muy difícil, que espero que salga adelante porque esuna mujer muy fuerte y excelente madre y siempre lo diré".

Madrazo exhortó al público a pensar si la locutora podría tener un motivo aparte, para expresarse así de la cantante pues, al hacerlo, no sólo afectaba su imagen, sino que podía poner en juego la amistad que los une.

"Es mi lealtad como amigo, yo no revelo secretos ni noticias ni cosas personales de Paulina Rubio asi que, Maxine Woodside, es la que da las fakenwes, más bien, lo que tendríamos que revistar es por qué tiene algo en contra de Paulina, ¿por qué está haciendo esto?, que logra atentar contra nuestra amsitad, contra mi credebilidad y, sobre todo, que ponga a Paulina en una posición que no es cierta, todos sabemos que Paulina ha vivido en su casa ´Ananda´, desde hace más de 20 años".

Finalmente reiteró que, para él es tan importante estar bien con "la Chica dorada" que, en el pasado, le ha expresado que, cuando ocurran cosas trascendentes en su vida personal, prefiere que no lo entere y, en cambio, se entere de la noticia hasta que los medios la difundan, para que nunca quepa duda que fue él quien pudo haber filtrado la información.

