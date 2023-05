Su vida transcurre en las alturas, desde ahí disfrutan su infancia, miran el mundo y cristalizan sus sueños. Rubén, Anru y Gunter Caballero nacieron en una familia dedicada a las artes circenses. Son la quinta generación dedicada al trapecio.

Todos aún son menores de edad y llevan en la sangre la pasión por el circo y la motivación por ser como las otras generaciones de su familia y mejor aún: pulir sus habilidades, luego de haber superado el mortal cuádruple que les valió un premio en España.

“Yo no me veo fuera del circo, el circo es mi vida, es todo para mí, alguna vez pensé dedicarme al futbol, pero me gusta tanto esto, lo disfruto tanto, que no me veo haciendo otra cosa”, expresa emocionado Anru de 14 años en entrevista para El UNIVERSAL.

Los tres primos mexicanos crecieron en un ambiente de payasos, malabaristas y otras tantas disciplinas del arte, pero todos se decidieron por la que ahora los ha marcado para siempre.

“Mi papá y mi tío hacían trapecios, recorrieron todo el mundo haciendo trapecios; yo me metí a lo que pude: trampolín, saltar en la moto, pero muy chiquito vi a mi papá y quería ser como él, desde entonces hago trapecios”.

Hoy los tres surcan las alturas desde el trapecio, estudian en línea y viajan presentando su espectáculo por distintas ciudades de Estados Unidos. Incluso han realizado temporadas en Las Vegas, Nevada, a donde han recibido la visita de famosos como Julio César Chávez y Salma Hayek.

Anru, como sus primos, cuenta que se levanta temprano para entrenar dos horas en los trapecios, después se dedica a la escuela y otras actividades, antes de dar función cada la noche.

“Pues sí, hacemos una vida normal, vaya, salimos a pasear, vamos a jugar futbol, el circo se convierte en un pueblito, habemos varias familias y con convivimos con gente de nuestra edad”, dice el trapecista desde Los Ángeles, donde está instalado para ofrecer show en el Northridge Mall de Salinas.

Un objetivo de los adolescentes es ser tomados en cuenta por el Festival Internacional de Circo de Montecarlo, que es el equivalente al Oscar o un Mundial de futbol, su segunda pasión, como describe Anru.

“Ahí va lo mejor de lo mejor, y estamos planeando llegar allá para 2025, para eso, como lo hemos hecho siempre, hay que seguir preparándonos y tener mucha disciplina”, afirma.

Ninguno, asegura Anru, se ve fuera del circo haciendo otra cosa, quieren crecer bajo la carpa y, después de haber conseguido el salto cuádruple que les valió el Elefante de Oro en Girona, España, ahora buscarán lo que nadie ha logrado en la historia.

“Queremos hacer ahora el (salto) quíntuple, eso nadie lo ha hecho en el mundo, ya me he puesto a practicarlo, lo tiré con seguridad unas dos veces, pero es más complicado, tienes que apretar más, tienes que elevarte más en el aire para lograrlo, pero vamos a trabajar para eso”.

Esta temporada ofrecen diario una función en Los Ángeles. Foto: Circo Caballero

