Ninel Conde está enamorada y celebró el Día del Amor y la Amistad con su enamorado, a quien presumió con varias fotografías en redes sociales y le dedicó un amoroso mensaje, eso sí, le tapó el rostro al susodicho, lo que generó que la criticaran.

"Happy Valentine’s Day. Un aplauso para esos amores bonitos que te suman y no te restan, que te dan paz, que hacen equipo para seguir creciendo juntos, que sacan lo mejor de ti, que te hacen sentir amada y cuidada. Un aplauso a esos amores desde el alma y no solo desde lo material… un aplauso a Dios que siempre nos da agua en el desierto. El amor más puro y perfecto viene de Él. Y Él siempre debe estar en medido de cualquier relación donde exista el amor . Que tengan un hermoso día ámense y vivan el hoy. Aquí y ahora", escribió Ninel con una serie de fotos junto a su marido, el hombre del que casi no habla.

Ninel Conde esconde a su actual amor, un un empresario venezolano 17 años menor que ella.

Y es que Ninel intenta hacer las cosas diferentes, pues prácticamente todas sus parejas y relaciones han sido públicas: se casó en 1996 con el actor Ari Telch, con quien tuvo a Sofía; Telch tenía 34 años y Ninel 19 cuando se casaron, se divorciaron en 1998.

Con el abogado Juan Zepeda se casó en 2007 en Acapulco y se divorciaron seis años después. Ninel reveló que Zepeda le robó dinero; con Giovanni Medina no se casó pero vivieron juntos y procrearon a un hijo llamado Emiliano, quien vive con el empresario mexicano.

Tras ese escándalo, Ninel se casó con Larry Ramos en una ceremonia religiosa cristiana en 2022, Ramos está prófugo de la justicia estadounidense acusado de fraude.

Ninel Conde presume y "esconde" a su amor

Se sabe que Ninel Conde está casada con José Ángel González Cedeno, se casaron el 16 de noviembre de 2023 en Miami, sobre él, se sabe que es un empresario venezolano 17 años menor que la "Bombón asesino". Se conocieron a principios de 2023 en un gimnasio, y él, al igual que Ninel, tiene un hijo.

Ninel está muy enamorada y feliz, en San Valentín tuvo una romántica cena según compartió en Instagram, pero el rostro de su marido no lo quiso mostrar, así que con ropa o con emoticones el esposo de la también actriz se tapó la cara, algo que muchos cibernautas criticaron.

Ninel Conde esconde a su esposo José Ángel González, dice que prefiere que su vida privada no se exponga.

"¿Por qué esconderlo?". "Los amores que suman no se pueden esconder, se le demuestra al mundo y comerse el mundo juntos. Pero no se tapa con un dedo", escribieron cibernautas en la publicación, pero la cantante no se quedó callada y respondió:

"Como está el mundo es exponer al hate corazón. Así que tendrán que quedarse con la curiosidad. Besitos".

Ninel ha dado de qué hablar en los meses recientes por sus cambios en el rostro, sin embargo ha dicho que las críticas se le resbalan, pues a ella sí le gusta cómo se ve.

