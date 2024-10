Han pasado 10 años desde que Ninel Conde y Giovanni Medina dieron la bienvenida a Emmanuel, quien este fin de semana festejó su cumpleaños y ¡de qué manera!, pues su padre organizó un festejo que superó por mucho a la lujosa fiesta que tuvo hace un año pues, en esa ocasión, el famoso influencer Fede Vigevani fue el maestro de ceremonias y, en ningún momento, se apartó del festejado.

Mucho ha girado en torno a la crianza de Emmanuel que, desde sus cinco años, vivió una convivencia limitada con su madre y, tras dos años, de batallas legales, dejó de ver de forma definitiva, cuando Conde tomó la decisión de dejar de asistir supervisadamente a la casa de su expareja para poder estar a lado del menor.

Desde ese momento, la impresiones que Medina causó se dividieron pero, a la luz del tiempo, son más las críticas positivas que recibe que las negativas, debido a que a demostrado ser un padre presente para Emmanuel, con quien se le ve constantemente, pese a que su vida como empresario esté llena de compromisos.

Lee también: Ninel Conde agradece su cambio de look, pero en redes dicen que ¡parece completamente otra!

Por ello, no fue una sorpresa que para los primeros 10 años de vida de Emmanuel, su padre organizara una fiesta que rebasó todo tipo de límites, la cual se llevó a cabo en el Hotel Live Aqua, ubicado en Bosques de las Lomas, poco después del mediodía.

Aunque su cumpleaños fue este domingo, el festejo, se llevó a cabo el sábado y tuvo como invitado especial a Fede Vigevani, en youtuber con más seguidores en la actualidad, conocido por las bromas y retos extremos que llevan a cabo.

La fiesta tuvo una temática de videojuegos, pues en las pantallas aparecía en nombre de Emmanuel y los años que cumplía como si se trataran de puntos obtenidos en una competición.

La organización estuvo a cargo de una empresa especializada en eventos, misma que se encargó de los bautizos de Tessa, la hija de José Eduardo Derbez, y de Mateo, hijo de la conductora Jimena Longoria.

Las y los invitados disfrutaron de un menú compuesto por un filete de res con jugo de tintos, queso manchego español, papas cambray rostizadas al romero y elote, también estuvo la opción de filete al grill con salsa de tahini y ponzu; entre los diferentes postres, también ofrecieron helado de turrón.

Lee también: Hijo de Ninel Conde y Giovanni Medina sufre fuerte lesión

Entre las invitadas del medio artístico se encuentran Grettell Valdez, Gaby Crassus, Sherlyn y Kris Cid, las cuales acudieron en compañía de sus hijos; también se presentaron Carla Estrada, Monserrat Oliver y la representante artística Danna Vázquez.

Medina dedicó además un mensaje muy emotivo, a propósito del cumpleaños de su hijo, a quien describió como el mayor regalo que se le ha podido brindar en la vida.

"No sé hasta dónde me lleve Dios, pero mi mayor bendición me la dio ya hace 10 años, feliz cumpleaños, hijo de mi corazón, gracias siempre".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc